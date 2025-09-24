Η Μελόνι φέρνει πίσω την αργία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασιζης που καταργήθηκε το 1977

Η ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία επαναφέρει την εθνική αργία προς τιμήν του δημοφιλούς πολιούχου της χώρας, Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, σε μια κίνηση που, όπως δηλώνει, «αγγίζει την ίδια την καρδιά της εθνικής μας ταυτότητας».

Κάθε 4 Οκτωβρίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Φραγκίσκου, εκατομμύρια Ιταλοί εργαζόμενοι θα έχουν πλέον επίσημη αργία, μετά την έγκριση σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή. Το μέτρο αναμένεται να λάβει και την τελική έγκριση από τη Γερουσία.

Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, που γεννήθηκε τον 13ο αιώνα, απαρνήθηκε τα πλούτη για να βοηθήσει τους φτωχούς, ίδρυσε το Τάγμα των Φραγκισκανών και ανακηρύχθηκε άγιος το 1228, μόλις δύο χρόνια μετά τον θάνατό του. Το 1939 ανακηρύχθηκε προστάτης άγιος της Ιταλίας.

Η αργία είχε καθιερωθεί το 1958, αλλά καταργήθηκε το 1977 στο πλαίσιο μέτρων λιτότητας. Τώρα, η κυβέρνηση Μελόνι την επαναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί φόρο τιμής στις αξίες της «ειρήνης, της αδελφοσύνης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αλληλεγγύης».

Παρά τις αντιδράσεις για το οικονομικό κόστος μιας επιπλέον αργίας, το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» τόνισε ότι «δεν πρόκειται για σπατάλη αλλά για ζήτημα ταυτότητας», αποκαθιστώντας, όπως λένε, «έναν θεμέλιο λίθο της συλλογικής μνήμης».

Η Μελόνι, που έχει χτίσει την πολιτική της ταυτότητα γύρω από τις παραδοσιακές οικογενειακές και καθολικές αξίες, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά το 2019: «Είμαι η Τζόρτζια, είμαι γυναίκα, είμαι μητέρα, είμαι Ιταλίδα και είμαι Χριστιανή. Αυτό δεν θα μου το πάρετε ποτέ!».

Η πρόταση για την επαναφορά της αργίας έγινε αρχικά από τον ποιητή Ντάβιντε Ροντόνι, πρόεδρο της επιτροπής που προετοιμάζει τον εορτασμό για τα 800 χρόνια από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου.

Με πληροφορίες από Guardian