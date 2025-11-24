Η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, υποδέχθηκε τη Δευτέρα το φετινό επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου, ένα λευκό έλατο από φάρμα του Μίσιγκαν που έφτασε εντυπωσιακά με άμαξα στην είσοδο του North Portico.

Το δέντρο από την Korson’s Tree Farms μεταφέρθηκε πάνω σε άμαξα που έσερναν δύο άλογα τύπου Clydesdale, συνοδευόμενα από προσωπικό με παραδοσιακές στολές. Η άφιξη σηματοδότησε, όπως κάθε χρόνο, την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου στον Λευκό Οίκο.

Φωτ: EPA

«Είναι υπέροχο δέντρο», σχολίασε η Μελάνια Τραμπ, περπατώντας γύρω από την άμαξα και χαιρετώντας το συνεργείο. Φορώντας μπεζ παλτό και κόκκινα γάντια, στάθηκε για φωτογραφίες δίπλα στα άλογα και αντάλλαξε χειραψίες με τους συνοδούς.

Φωτ: EPA

Το έλατο, ύψους περίπου 5,6 μέτρων, θα τοποθετηθεί στο Blue Room, όπου εκτίθεται παραδοσιακά το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου.

Φωτ: EPA

Η Korson’s Tree Farms απέκτησε το δικαίωμα να προσφέρει το φετινό δέντρο κερδίζοντας τον εθνικό διαγωνισμό της National Christmas Tree Association, μια παράδοση που συνεχίζεται αδιάλειπτα από το 1966.

Με πληροφορίες από Associated Press