Η Μέγκαν Μαρκλ λέει ότι έφυγε από το «Deal or No Deal» επειδή δεν εκτιμούσαν «το μυαλό της»

Η Μέγκαν Μαρκλ μίλησε για την περίοδο που ήταν ένα από τα κορίτσια του «Deal or No Deal» και αποκάλυψε ότι παραιτήθηκε επειδή ένιωθε ότι την «αντικειμενοποιούν».

Όπως εξήγησε, ένιωθε ότι την εκτιμούσαν μόνο για την «ομορφιά και όχι για το μυαλό» και ότι την αντιμετώπιζαν σαν «bimbo» - η λέξη στο επίκεντρο του τελευταίου της podcast στο Spotify που κυκλοφόρησε με την Πάρις Χίλτον.

Η Δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε ότι ευγνώμων για τη δουλειά σε μια περίοδο που πάλευε να καταξιωθεί ως ηθοποιός και να «πληρώσει λογαριασμούς» - αλλά δεν της άρεσε «πώς με έκανε να αισθάνομαι, δηλαδή όχι έξυπνη».

Συζητώντας στο νέο podcast Archetypes με την Πάρις Χίλτον, με τίτλο «Breaking Down the Bimbo», η Μέγκαν Μαρκλ είπε ότι θέλει η δική της κόρη, Λίλιμπετ να εκτιμάται πρώτα για το μυαλό της και όχι για την ομορφιά ή το σώμα της, όπως ένιωθε ότι έγινε στο Deal or No Deal, όπου εμφανίστηκε σε 34 επεισόδια.

«Θέλω η κόρη μας να φιλοδοξεί να φτάσει πιο ψηλά. Ναι, θέλω η Λίλι μου να θέλει να είναι μορφωμένη και να θέλει να είναι έξυπνη και να υπερηφανεύεται για αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε.

Η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε στη δεύτερη σεζόν του «Deal or No Deal» του NBC πριν από 16 χρόνια. Αρχικά είχε την βαλίτσα με τον αριθμό 11 για δύο επεισόδια και στη συνέχεια πήρε τον αριθμό 24. Έφυγε από το σόου στα μέσα της σεζόν το 2006.

«Κατέληξα να εγκαταλείψω το σόου. Ήμουν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που αντικειμενοποιούνταν στη σκηνή. Δεν μου άρεσε να νιώθω ότι αναγκάζομαι να είμαι όλο μόστρα. Και ελάχιστη ουσία. Και έτσι ένιωθα εκείνη την εποχή που με υποβάθμιζαν στη λέξη bimbo», είπα.

Επιπλέον αποκάλυψε ότι και άλλες γυναίκες στο σόου αναγκάζονταν να «μπαίνουν στην ουρά» για διάφορα κόλπα ομορφιάς, όπως «γέμισμα του σουτιέν» και ψεύτικες βλεφαρίδες. «Μας έδιναν ακόμη και κουπόνια για σπρέι μαυρίσματος κάθε εβδομάδα, επειδή υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα, για το πώς ακριβώς θα έπρεπε να μοιάζουμε. Το θέμα ήταν αποκλειστικά η ομορφιά μας».

Η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή πριν λάβει μέρος στην επιτυχημένη σειρά Suits και λίγο αργότερα γνωρίσει τον πρίγκιπα Χάρι.

«Ήμουν περιτριγυρισμένη από έξυπνες γυναίκες στη σκηνή μαζί μου, αλλά δεν ήταν αυτό το επίκεντρο του γιατί ήμασταν εκεί και κατέληγα να φεύγω με έναν κόμπο στο στομάχι. Όπως είπα, ήμουν ευγνώμων για τη δουλειά, αλλά όχι για το πώς με έκανε να νιώθω, δηλαδή όχι έξυπνη».

Η Δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκε σε 34 επεισόδια του «Deal or No Deal» μεταξύ 2006 και 2007. «Ήμουν πραγματικά ευγνώμων ως ηθοποιός που έκανε οντισιόν και πήρα την δουλειά. Μπορούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς μου. Είχα εισόδημα, ήμουν μέλος της Ένωσης, είχα ασφάλιση υγείας, ήταν υπέροχα».

Και συνέχισε: «Υπήρχαν στιγμές που ήμουν στο πλατό του Deal or No Deal και σκεφτόμουν την εποχή που δούλευα ως ασκούμενη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αργεντινή, στο Μπουένος Άιρες, και ήμουν στην αυτοκινητοπομπή με τον τότε υπουργό Οικονομικών και με εκτιμούσαν κυρίως για το μυαλό μου. Εδώ, με εκτιμούσαν για κάτι εντελώς αντίθετο. Για να σας δώσω μια εικόνα, πριν γράψουμε την εκπομπή, όλα τα κορίτσια, κάναμε ουρά για να μας βάλουν βλεφαρίδες ή extensions στα μαλλιά ή μαξιλαράκι στα σουτιέν μας. Μας έδιναν ακόμη και κουπόνια για σπρέι μαυρίσματος, επειδή υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα πώς ακριβώς έπρεπε να δείχνουμε. Είχε να κάνει αποκλειστικά με την ομορφιά και όχι απαραίτητα με το μυαλό».