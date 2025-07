Η Μέγκαν Μαρκλ λανσάρει και κρασί: Το «προσεγμένο» ροζέ από τη Νάπα Βάλεϊ 

Η Μέγκαν Μαρκλ επεκτείνει τη σειρά προϊόντων As Ever που έχει δημιουργήσει με μία νέα συλλογή κρασιών, εγκαινιάζοντας τη νέα της επιχειρηματική απόπειρα στο lifestyle branding.

Η αρχή γίνεται με ένα ροζέ κρασί του 2023 από την κοιλάδα Napa, το οποίο, όπως σημειώνεται στο επίσημο δελτίο Τύπου, είναι «ελαφρύ, φρέσκο και αβίαστα εορταστικό», με την επιμέλεια της ίδιας της Μέγκαν.

Η κυκλοφορία του νέου αυτού ροζέ κρασιού σηματοδοτεί την είσοδο της As Ever στον κόσμο του κρασιού, με σχέδια για ένα αφρώδες Méthode Champenoise από την ίδια περιοχή και επιπλέον ποικιλίες στο προσεχές μέλλον.

Η ομάδα της Μέγκαν παρουσίασε και το ιδανικό σκηνικό για την απόλαυση του κρασιού, κάνοντάς το σαφές ότι πρόκειται για ένα ποτό «σχεδιασμένο για τις καλύτερες στιγμές του καλοκαιριού - από γεύματα που μετατρέπονται σε δείπνα μέχρι ηλιόλουστα Σαββατοκύριακα, όπου το μόνο πράγμα πιο δυνατό από τη μουσική είναι τα γέλια».

Η παραγωγή του κρασιού γίνεται στο Fairwinds Estate Winery στη Νάπα της Καλιφόρνια, περίπου έξι ώρες οδικώς από το Μοντεσίτο, όπου διαμένει το ζευγάρι με τα παιδιά του. Το ίδιο οινοποιείο έχει στο πελατολόγιό του και άλλα διάσημα ονόματα όπως ο Barry Manilow, το κτήμα του John Wayne και η τηλεοπτική σειρά Yellowstone.

Η Μέγκαν ακολουθεί έτσι τα βήματα αρκετών διασήμων που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την παραγωγή κρασιού, όπως η Cameron Diaz με την εταιρεία Avaline, ο Post Malone με το Maison No 9, ο Francis Ford Coppola και ο Snoop Dogg με τη σειρά 19 Crimes Cali Red. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και επιχειρηματικά success stories όπως το Miraval rosé του Brad Pitt, που αποτιμάται σήμερα σε 200 εκατ. δολάρια, ή το Casamigos του George Clooney, που εξαγοράστηκε το 2017 έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η αγορά κρασιού τύπου «boutique» ή «χειροποίητου» βρίσκεται σε φάση εκρηκτικής ανάπτυξης: από τα 35 δισ. δολάρια το 2019, η παγκόσμια αγορά αναμένεται να φτάσει τα 49 δισ. έως το 2027.

Η νέα αυτή επέκταση του brand As Ever έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ευρεία σειρά προϊόντων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μείγμα για κρέπες, μείγμα για μπισκότα με βουτυρένιο άνθος, άλειμμα βερίκοκου σε συλλεκτική συσκευασία, περιορισμένης έκδοσης μέλι πορτοκαλιάς και διάφορα είδη τσαγιού. Μέχρι το πρωί της Τρίτης, όλα τα προϊόντα στην επίσημη ιστοσελίδα της As Ever είχαν εξαντληθεί, συνοδευόμενα από το καθησυχαστικό μήνυμα: «Σύντομα περισσότερα».

Με πληροφορίες από Guardian