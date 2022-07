Η Μέγκαν Μαρκλ ήθελε να μοιάσει στην Ιβάνκα Τραμπ: «Όμορφη, έξυπνη, τα κάνει όλα»

Η Μέγκαν Μαρκλ θαύμαζε την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του πρώην Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πριν ξεκινήσει τη βασιλική ζωή, σύμφωνα με νέο βιβλίο.

Η Δούκισσα του Σάσεξ είχε πάρει συνέντευξη από την Ιβάνκα για το blog της "The Tig" το 2014, τέσσερα χρόνια πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάρι.

Όπως γράφει ο συγγραφέας Τομ Μπάουερ στο νέο του βιβλίο, «Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors», η Μέγκαν Μαρκλ έλεγε στους followers της ότι ήθελε να μοιάσει στην επιχειρηματία.

«Συγκλονιστικά όμορφη, χωρίς αμφιβολία, αλλά τόσο απίστευτα έξυπνη που όχι μόνο έχτισε μια θέση για τον εαυτό της κάτω από τη φήμη του πατέρα της Τραμπ, αλλά έχει αναμφισβήτητα δημιουργήσει τη δική της αυτοκρατορία», έγραφε τότε.

«Είναι τόσο εύκολο να χτυπάμε τα προνομιούχα κορίτσια - να υποθέσουμε ότι επαναπαύονται στις δάφνες τους και τυγχάνουν διακρίσεων απλώς και μόνο επειδή είναι κυριλέ από κούνια», πρόσθεσε.

«Αλλά πάντα θυμάμαι ότι η Ιβάνκα ήταν διαφορετική - δεν χόρευε σε τραπέζια ως έφηβη ούτε κυκλοφορούσε ποπ άλμπουμ. Δεν έτρεχε δημοσίως σε κατάσταση αμόκ, δεν έβριζε και δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Αντιθέτως, αποφοίτησε από το Wharton School (με άριστα, θα μπορούσα να προσθέσω), εγκαινίασε τη σειρά ξενοδοχείων Trump και έχτιζε το δικό της brand».

Η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του πρώην Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Φωτ: EPA/DAVID MAXWELL

«Τα κάνει όλα», έγραψε εμφανώς εντυπωσιασμένη η Μέγκαν Μαρκλ, μετά την συνομιλία της μέσω email με την κληρονόμο, η οποία κάποτε είχε δική της σειρά με αρώματα, παπούτσια και τσάντες, ενώ βοηθούσε παράλληλα τον πατέρα της να διευθύνει την αυτοκρατορία ακινήτων Τραμπ.

«Όταν θα πιούμε ποτό, θα φροντίσω να παραγγείλω ό,τι κι εκείνη - γιατί αυτή η γυναίκα φαίνεται να έχει τη συνταγή της επιτυχίας (και της ευτυχίας)», συνέχισε.

Μετά από αυτό, τα «όμορφα σχέδια» παπουτσιών, επίπλων και ρούχων της Ιβάνκα «υιοθετήθηκαν» από το "The Tig", γράφει ο Μπάουερ.

Στη συνέχεια, πρωταγωνιστώντας στο «Suits», η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε επίσης την πρόθεσή της να γίνει φίλη με την Ιβάνκα και να κάνουν παρέα την επόμενη φορά που θα βρίσκονταν και οι δύο στη Νέα Υόρκη.

Μόλις δύο χρόνια αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη πρόεδρος και η κόρη του εγκαταστάθηκε ως βοηθός του στον Λευκό Οίκο.

Στις 4 Μαΐου 2016, η Μέγκαν Μαρκλ κατήγγειλε τον Τραμπ σε τηλεοπτική συνέντευξη ως «μισογύνη» και εκείνος, με τη σειρά του, την αποκάλεσε «άσχημη».