Η Μέγκαν Μαρκλ φλέρταρε με τον Ρόρι ΜακΙλρόι και «τον χρησιμοποίησε για να προωθήσει τον εαυτό της»

Η Μέγκαν Μαρκλ φλέρταρε τόσο έντονα με τον Ρόρι ΜακΙλρόι που ο φίλος της απαίτησε να μάθει αν τον είχε απατήσει με τον πρωταθλητή του γκολφ, υποστηρίζει νέο βιβλίο.

Ο 33ρονος σήμερα ΜακΙλρόι γνώρισε για πρώτη φορά την Μαρκλ, 40 ετών, αφού την πρότεινε «ξαφνικά» για το Ice Bucket Challenge - και εκείνη επέμενε να έρθει στο διαμέρισμα της φίλης της στη Νέα Υόρκη για να ρίξει ο ίδιος τον πάγο πάνω της.

Η συνάντηση τον Αύγουστο του 2014 έγινε λίγες εβδομάδες αφότου ο 25χρονος τότε Ιρλανδός, κέρδισε το Open Championship στη Βρετανία, γράφει ο Τομ Μπάουερ στο νέο του βιβλίο: «Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors», το οποίο κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα.

«Ο ΜακΙλρόι είχε μόλις χωρίσει από την ξανθιά αρραβωνιαστικιά του, τη άσο του τένις Καρολάιν Βοζνιάκι, και κυκλοφόρησε ότι κυνηγούσε μελαχρινές», γράφει ο Μπάουερ.

Αφού ο ΜακΙλρόι και η Μαρκλ δημοσίευσαν το βίντεο Ice Bucket Challenge, το οποίο συγκέντρωσε χρήματα για την έρευνα για τη νόσο ALS, απόλαυσαν ένα ποτό στο ξενοδοχείο Fitzpatrick, όπου διέμενε ο αθλητής.

Τους εντόπισε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, John Fitzpatrick, ο οποίος τους προσκάλεσε να δειπνήσουν μαζί του με 20 φίλους του στο Cipriani εκείνο το βράδυ.

«Το επόμενο πρωί, ο ΜακΙλρόι έφτασε [στο Ridgewood Country Club] 30 μίλια μακριά για να παίξει και έπεσε στην 101η θέση. Παρ' όλα αυτά, αρνήθηκε να κοιμηθεί ως συνήθως κοντά στο γήπεδο του γκολφ για να είναι έτοιμος την επόμενη μέρα. Αντ' αυτού, επέστρεψε οδικώς στη Νέα Υόρκη για να δει τη Μέγκαν. Αυτό έπληξε την απόδοσή του», λέει ο συγραφέας.

«Δεν ήμουν ακριβώς στο παιχνίδι», παραδέχθηκε αργότερα. «Διασκέδαζα».

McIlroy και Markle ήρθαν κοντά όταν εκείνος την πρότεινε ξαφνικά για το "Ice Bucket Challenge" το 2014. Τη συνάντηση αυτή ακολούθησαν ποτά και γεύματα στη Νέα Υόρκη. Φωτ: Rory McIlroy/Twitter

Επιστρέφοντας στο σπίτι της στο Τορόντο στο τέλος της εβδομάδας με το αγόρι της, τον σεφ Κόρι Βιτιέλο, η Μέγκαν Μαρκλ μίλησε κατενθουσιασμένη για τον σταρ του γκολφ στο τότε blog της, "The Tig".

«Α, ναι. Ρόρι ΜακΙλρόι. Ο Ρόρι ΜακΙλρόι. Ψιθυρίζεται (και βροντοφωνάζεται) ότι είναι ο κορυφαίος γκόλφερ στον κόσμο, τον λατρεύει ο Tiger, τον σέβεται ο Palmer και έριξε παγωμένο νερό στο κεφάλι μου για το ALS Ice Bucket Challenge. Αυτός ο Ρόρι ΜακΙλρόι. Είναι μια δύναμη που έχει την τάση να δουλεύει πραγματικά σκληρά - κάνοντας έντονες προπονήσεις για να ανταποκρίνεται στον τίτλο του, πίνοντας Opus One (η τολμηρή και εντυπωσιακή επιλογή κρασιού του) και απολαμβάνοντας δείπνα στο Cipriani. Και όμως, το πιο αξιαγάπητο χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του - όσο πιο αληθινός και ειλικρινής γίνεται, εκτιμά ένα απλό χαμόγελο, δεν αποφεύγει ποτέ μια φωτογραφία με θαυμαστές, απολαμβάνει ένα πιάτο ζυμαρικά και εκφράζει μια αγάπη για τους γονείς του που σπάνια βλέπει κανείς σε άνδρες της ηλικίας του. Ή σε οποιαδήποτε ηλικία, για να είμαστε ειλικρινείς. Και είναι αληθινός. Ίσως αυτό τον κάνει ακόμα πιο αγαπητό», έγραψε τότε.

Ο Μπάουερ γράφει ότι η Μέγκαν Μαρκλ, που τότε πρωταγωνιστούσε στο «Suits», «ήθελε να χρησιμοποιήσει τη στενή τους σχέση για να προωθήσει τον εαυτό της», προσθέτοντας: «Ενθάρρυνε τα μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν φωτογραφίες της μαζί του. Κι όπως θα παραδεχόταν αργότερα, "περιστασιακά έστηνε μια φωτογραφία από παπαράτσι ή άφηνε πληροφορίες να διαρρεύσουν στον Τύπο"».

Σε ερώτηση του Κόρι Βιτιέλο αν είχε σχέση με τον ΜακΙλρόι, η Μαρκλ επέμεινε ότι ο χρόνος που πέρασαν μαζί ήταν αθώος, γράφει ο Μπάουερ. «Την πίστεψε».

Την ίδια χρονιά, η Μαρκλ χρησιμοποίησε τις διασυνδέσεις της για να μιλήσει στο συνέδριο One Young World στο Δουβλίνο, γράφει ο Μπάουερ.

«Ενθουσιασμένη για το ταξίδι της, έστειλε μήνυμα σε έναν Ιρλανδό φίλο του ΜακΙλρόι: "Κλείσε κάτι. Πάω εκεί 14-17 Οκτωβρίου. Να έχετε μια υπέροχη νύχτα X MM"», προσθέτει.

Η Μέγκαν με τον φίλο της πέταξαν από το Τορόντο με ένα Netjet που πλήρωσε ο ΜακΙλρόι, δήλωσαν πηγές στο Μπάουερ.

Ο τότε φίλος της Markle, ο σεφ Cory Vitiello, ήταν καχύποπτος για τη σχέση της με τον McIlroy, ρωτώντας την δύο φορές αν τον απάτησε. Και τις δύο φορές την πίστεψε όταν εκείνη απάντησε "όχι". Φωτ: Ben Rosser/BFA.com

Στις 17 Οκτωβρίου, η Μέγκαν και ο ΜακΙλρόι δείπνησαν στο εστιατόριο Fade Street Social του Δουβλίνου. «Έδειχνε "ερωτευμένη", κοιτάζοντας επίμονα τον ΜακΙλρόι", από αρθρογράφο tabloid εφημερίδας και ο Βιτιέλο ενοχλήθηκε και την ρώτησε θυμωμένος ξανά, "Υπήρξε σχέση;"», γράφει ο Μπάουερ.

Η Μέγκαν αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι τον είχε προδώσει, προσθέτει ο Μπάουερ, λέγοντας πως με τον ΜακΙλρόι ήταν απλώς φίλοι και «για άλλη μια φορά την πίστεψε».

Ο ατζέντης της Μαρκλ κάλεσε την εφημερίδα για διόρθωση και την επόμενη μέρα, τυπώθηκε ένα άρθρο για τη Μαρκλ και τον Βιτιέλο, γράφοντας: «Είναι τρελά ερωτευμένοι... Οι δυο τους ήταν αυτοκόλλητοι όλο το διάστημα που πέρασαν στην Ιρλανδία».

Η Μέγκαν «ανακουφίστηκε», καταλήγει ο Μπάουερ. «Ο γκόλφερ δεν ήταν το μέλλον της, και ο Κόρι εξακολουθούσε να είναι η διευκόλυνσή της στο Τορόντο».