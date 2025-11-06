Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Ύστερα από οκτώ χρόνια απουσίας από την υποκριτική σε κινηματογράφο και τηλεόραση, η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει με μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν οι Λίλι Κόλινς και Μπρι Λάρσον, όπως επιβεβαίωσε πηγή στο περιοδικό PEOPLE την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Την είδηση δημοσίευσε πρώτη η Sun, μετά την εμφάνιση της Δούκισσας του Σάσσεξ στα γυρίσματα της ταινίας «Close Personal Friends» στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.

«Η Μέγκαν βρέθηκε σήμερα στο πλατό», δήλωσε η πηγή στο PEOPLE, προσθέτοντας ότι έχει έναν μικρό ρόλο στο πρότζεκτ.

«Φαινόταν πολύ χαλαρή και ευτυχισμένη», συνέχισε. «Συστήθηκε σε όλους, ήταν γλυκιά και πολύ προσιτή». Πηγή του στούντιο είπε στη Sun ότι η επιστροφή της Μέγκαν είναι μια «τεράστια στιγμή» για εκείνη.

«Είναι ο τρόπος της να δοκιμάσει προσεκτικά τα 'νερά' και να δει αν της αρέσει ξανά η εμπειρία του πλατό», ανέφερε η πηγή. «Όλοι όσοι συμμετέχουν είναι ενθουσιασμένοι και έχουν δεσμευτεί να κρατήσουν μυστική τη συμμετοχή της».

Η ταινία Close Personal Friends περιλαμβάνει επίσης τους Τζακ Κουέιντ και Χένρι Γκόλντινγκ, ενώ, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, σκηνοθετείται από τον Τζέισον Όρλεϊ (Big Time Adolescence).

Η υπόθεση εστιάζει σε ένα ζευγάρι που γνωρίζει ένα διάσημο ζευγάρι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο και συνεχίστηκαν στην Καλιφόρνια.

Η Μέγκαν και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι, μετακόμισαν στη Σάντα Μπάρμπαρα το 2020, όταν αποσύρθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί εξακολουθούν να ζουν με τα δυο τους παιδιά, τον πρίγκιπα Άρτσι, 6 ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 4 ετών.

Η Μέγκαν έγινε γνωστή από τη δημοφιλή σειρά «Suits», όπου πρωταγωνίστησε μέχρι το 2018 - τη χρονιά που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι. Είχε σταματήσει τα γυρίσματα το 2017, μετά τον αρραβώνα τους, και το τελευταίο της επεισόδιο προβλήθηκε τον Απρίλιο του 2018.

Έκτοτε, έχει εμφανιστεί μόνο σε ντοκιμαντέρ και ριάλιτι, όπως το With Love, Meghan. Τον Μάρτιο, σε συνέντευξή της στο PEOPLE, δήλωσε ότι η συμμετοχή της στη σειρά του Netflix την έβγαλε «έξω από το comfort zone της», σε σχέση με τα επτά χρόνια που είχε περάσει στο Suits.