Η Μέγκαν Μαρκλ επικοινώνησε με τον πατέρα της έπειτα από σχεδόν 7 χρόνια

Η Μέγκαν Μαρκλ επικοινώνησε με τον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού και βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι επικοινώνησε με τον πατέρα της», δήλωσε εκπρόσωπος της Δούκισσας του Σάσεξ στο PEOPLE.

Η ενημέρωση έρχεται μετά τη δήλωση του γιου του Τόμας, του Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, στη Daily Mail, ότι ο 81χρονος υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο στις 3 Δεκεμβρίου στις Φιλιππίνες — όπου οι δυο τους διαμένουν από τις αρχές του έτους — αφού ένας θρόμβος στο μηρό του φέρεται να έκοψε την κυκλοφορία του αίματος.

Περιέγραψε την επείγουσα επέμβαση ως «ζήτημα ζωής ή θανάτου», λέγοντας ότι το πόδι του πατέρα του είχε γίνει «μπλε και μετά μαύρο», πριν οι γιατροί κρίνουν ότι ο ακρωτηριασμός ήταν απαραίτητος.

Αν και ο εκπρόσωπος της Μέγκαν δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες, μια πηγή αναφέρει ότι η επικοινωνία της Μέγκαν ήταν πολύ πρόσφατη, μετά τις αναφορές για την κατάσταση υγείας του πατέρα της. Ο Τόμας Τζούνιορ είπε στη Daily Mail ότι ο πατέρας του παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ότι «οι επόμενες δύο ή τρεις ημέρες είναι κρίσιμες», καθώς οι γιατροί παρακολουθούν για πιθανή μόλυνση.

Η 44χρονη Μέγκαν Μαρκλ είναι αποξενωμένη από τον πατέρα της από το 2018, λίγο πριν τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι. Η ρήξη ξεκίνησε αφού ο Τόμας Μαρκλ παραδέχτηκε ότι είχε σκηνοθετήσει φωτογραφίες για παπαράτσι και, σύμφωνα με τη Μέγκαν, δεν ήταν ειλικρινής μαζί της σχετικά με τις επαφές του με τον Τύπο.

Στη συνέντευξή της το 2021 με την Όπρα Γουίνφρεϊ, η Μέγκαν είπε πως ένιωσε ότι η σχέση είχε πληγεί ανεπανόρθωτα. «Έχω χάσει τον πατέρα μου», είχε δηλώσει τότε. Στο ντοκιμαντέρ του ζευγαριού στο Netflix την επόμενη χρονιά, ο Χάρι είπε ότι «πήρε πάνω του» μέρος της ευθύνης για την αποξένωση. «Είχε πατέρα πριν από όλο αυτό και τώρα δεν έχει», είπε, προσθέτοντας: «Αν η Μεγκ δεν ήταν μαζί μου, τότε ο πατέρας της θα ήταν ακόμη ο πατέρας της.»

Με πληροφορίες από people.com