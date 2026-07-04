Η Μέγκαν Μαρκλ δεν θα συνοδεύσει τον πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία - Εκτός ταξιδιού και τα παιδιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, τη δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία την επόμενη εβδομάδα.

Η Μέγκαν, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ δεν θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αφού επιβεβαιώθηκε ότι η οικογένεια δεν θα διαθέτει αστυνομική προστασία που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους.

Εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα να συναντήσουν τον πρίγκιπα Χάρι αργότερα μέσα στην εβδομάδα, όταν το πενθήμερο ταξίδι θα μεταφερθεί στο Μπέρμιγχαμ για την προώθηση των Αγώνων Invictus.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τις πιθανές συναντήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Δεν είναι σαφές αν, σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του βασιλιά Κάρολου και των δύο εγγονών του, ηλικίας επτά και πέντε ετών, τους οποίους δεν έχει δει από κοντά εδώ και τέσσερα χρόνια.

Είχε θεωρηθεί ότι το Λονδίνο ήταν ο πιο πιθανός τόπος για οποιαδήποτε οικογενειακή επανένωση, αφού ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ δέχτηκαν την πρόταση να μείνουν σε βασιλική κατοικία μαζί με τα δύο παιδιά τους.

Ο βασιλιάς έχει προγραμματίσει μια σειρά δημόσιων υποχρεώσεων για την επόμενη εβδομάδα.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι η Μέγκαν δεν θα συνοδεύσει τον σύζυγό της στην επίσκεψη στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Τσέλσι για συναντήσεις σχετικές με τους Αγώνες Invictus την Τετάρτη. Ο πρίγκιπας Χάρι θα παρευρεθεί πλέον μόνος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με τα θέματα ασφαλείας για το τελευταίο μέρος της επίσκεψης, αλλά δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Υπήρχαν πληροφορίες ότι το τελευταίο μέρος του ταξιδιού θα περιελάμβανε επίσκεψη στο οικογενειακό κτήμα της μητέρας του πρίγκιπα Χάρι, της Νταϊάνα.

Όπως φαίνεται, υπήρχαν σχέδια ο πρίγκιπας Χάρι να συνοδεύσει τη σύζυγό του και τα παιδιά του στον ιδιωτικό τάφο της μητέρας του.

Πρίγκιπας Χάρι: Δηλώσεις του 2025 έδειχαν αμφιβολίες για ένα ταξίδι στη Βρετανία

Η επίσκεψη μεταφέρεται από το Λονδίνο στο Μπέρμιγχαμ την Πέμπτη, οπότε ο πρίγκιπας Χάρι θα επισκεφθεί το παιδικό νοσοκομείο της πόλης για να υποστηρίξει το έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης WellChild, την οποία συνεχίζει να υποστηρίζει από τότε που μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν η Μέγκαν ταξιδέψει τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο αργότερα αυτή την εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί να συναντήσει τον σύζυγό της στο Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο του Μπέρμιγχαμ, για να σηματοδοτήσουν την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης ενός έτους μέχρι τη διοργάνωση των Αγώνων Invictus.

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα έφερνε την οικογένειά του στη χώρα χωρίς βελτιωμένα μέτρα ασφαλείας.

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Το 2025 είχε δηλώσει στο BBC ότι δεν μπορούσε «να φανταστεί έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή».

Το ζήτημα της ασφάλειας αφορά τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη Βασιλική Οικογένεια και τα VIP (Ravec), η οποία αποφασίζει για τα μέτρα ασφαλείας που παρέχονται σε ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και άλλα δημόσια πρόσωπα.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν βρέθηκαν για τελευταία φορά μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022, κατά τη διάρκεια της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Έκτοτε, ο πρίγκιπας Χάρι έχει ταξιδέψει μόνος του στη χώρα και συνάντησε τον πατέρα του σε ένα ταξίδι τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Με πληροφορίες από BBC