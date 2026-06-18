Η μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο αναμένεται να απογειωθεί το 2027

Η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas επιβεβαίωσε ότι το δρομολόγιο Σίδνεϊ–Λονδίνο θα είναι το πρώτο που θα ενταχθεί στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα «Project Sunrise», με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας επιβατική πτήση στον κόσμο να προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.

Καλύπτοντας περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα, η νέα υπηρεσία θα συνδέει για πρώτη φορά τις δύο πόλεις χωρίς καμία ενδιάμεση στάση.

Η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε επίσης το πρώτο από τα ειδικά τροποποιημένα αεροσκάφη Airbus A350-1000ULR, τα οποία θα εκτελούν το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Η διάρκεια της πτήσης μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου αναμένεται να κυμαίνεται από 19 έως 22 ώρες.

Το Project Sunrise θα επεκταθεί αργότερα συνδέοντας την ανατολική ακτή της Αυστραλίας με άλλους διεθνείς προορισμούς, με το δρομολόγιο Σίδνεϊ–Νέα Υόρκη να έχει ήδη επιβεβαιωθεί ως το επόμενο μετά το Σίδνεϊ–Λονδίνο. Το χρονοδιάγραμμα έναρξης αυτών των πτήσεων θα ανακοινωθεί την επόμενη χρονιά.

A new era in travel is almost here. ​



Sydney > London. Non-stop. A world first. ​

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Commencing October 2027 🇦🇺🇬🇧 pic.twitter.com/hbqeEuUCdI — Qantas (@Qantas) June 17, 2026

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Qantas, Βανέσα Χάντσον, δήλωσε: «Η Qantas χτίστηκε πάνω στην πεποίθηση ότι η απόσταση της Αυστραλίας από τον υπόλοιπο κόσμο δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο.»

«Το πρωτοποριακό πνεύμα των γενεών των ανθρώπων μας χάραξε αυτόν τον δρόμο και η σημερινή ημέρα αποτελεί το σημαντικότερο βήμα σε αυτή την αποστολή στα 105 χρόνια της ιστορίας μας. Από τότε που πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά τη λεγόμενη "Διαδρομή του Καγκουρό" (Kangaroo Route) το 1947, όταν κάναμε επτά στάσεις μέχρι να φτάσουμε στο Λονδίνο, κάθε νέα γενιά αεροσκαφών αφαιρούσε μία στάση από το ταξίδι. Σήμερα αφαιρούμε και την τελευταία», πρόσθεσε η Χάντσον.

«Δεσμευτήκαμε το 2017 ότι η Qantas θα κατακτούσε το τελευταίο σύνορο των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων και θα συνέδεε απευθείας την ανατολική ακτή της Αυστραλίας με το Λονδίνο, κάτι που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο. Από τον Οκτώβριο του 2027, αυτή η υπόσχεση γίνεται πραγματικότητα», κατέληξε.

Το προσαρμοσμένο A350-1000ULR της Qantas

Η μεγαλύτερη σε απόσταση προγραμματισμένη απευθείας επιβατική πτήση σήμερα είναι αυτή της Singapore Airlines μεταξύ Σιγκαπούρης και Νέας Υόρκης, η οποία καλύπτει 15.349 χιλιόμετρα σε λίγο λιγότερο από 19 ώρες.

Μια σημαντική διαφορά όσον αφορά την άνεση των επιβατών είναι ότι η πτήση SQ24 της Singapore Airlines δεν μεταφέρει επιβάτες οικονομικής θέσης (Economy Class).

Ενώ ένα τυπικό Airbus A350-1000 μπορεί να μεταφέρει έως και 480 επιβάτες, το ειδικά διαμορφωμένο A350-1000ULR της Qantas θα μεταφέρει μόλις 238 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων 140 θέσεων οικονομικής θέσης, στις πτήσεις μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου.

Say hello to ‘Vega' 😍👋



The first @Airbus A350-1000ULR to be painted in our @Qantas livery has just rolled out of the paint shop in Toulouse.



VH-OJA is named 'Vega' after the historic Catalina's that flew Double Sunrise flights in the 1940s. pic.twitter.com/tnNrQBFrGO — Qantas (@Qantas) June 17, 2026

Σήμερα, η μεγαλύτερη απευθείας πτήση που μπορεί να πραγματοποιήσει επιβάτης οικονομικής θέσης είναι επίσης της Qantas, μεταξύ Λονδίνου και Περθ στη δυτική ακτή της Αυστραλίας. Η πτήση αυτή καλύπτει 14.499 χιλιόμετρα και διαρκεί από 16 έως 18 ώρες.

Το A350-1000ULR αναπτύχθηκε ειδικά από την Airbus για το «Project Sunrise» και διαθέτει επιπλέον δεξαμενή καυσίμων χωρητικότητας 20.000 λίτρων, επιτρέποντάς του να πετά περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα χωρίς στάση, για έως και 22 ώρες.

Η Qantas θα παραλάβει συνολικά 12 αεροσκάφη αυτού του τύπου, το καθένα διαμορφωμένο με 238 θέσεις σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες καμπίνας.

Ένα δεύτερο αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στη φάση του οκτάβομαδου προγράμματος δοκιμών και πιστοποίησης, μετά την πραγματοποίηση της πρώτης του πτήσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Με πληροφορίες από euronews.com

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