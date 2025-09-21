Η μεγαλύτερη pop star της Ρωσίας ζητά από τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η συνέντευξη συγκέντρωσε σχεδόν 19 εκατομμύρια προβολές σε μία εβδομάδα και 150.000 σχόλια από ανθρώπους στη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς και από ρωσόφωνους σε όλο τον κόσμο.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Άλλα Πουγκατσόβα, που για 50 χρόνια υπήρξε η μεγαλύτερη ποπ σταρ της Ρωσίας, με φήμη που ανταγωνίζεται αυτή των Abba και Μαντόνα, έδωσε τη πρώτη μεγάλη συνέντευξη της από τότε που εγκατέλειψε τη Μόσχα το 2022.

Η συνείδησή της, «πολυτιμότερη από τη φήμη, την πολυτέλεια ή οτιδήποτε άλλο», δεν συμβάδιζε με το να παραμείνει στη Ρωσία και να σιωπά μετά την έναρξη του πολέμου.

Η φήμη της και η κοινή λογική της μετέτρεψαν την 3ωρη συνέντευξη στο YouTube, που γυρίστηκε στο σπίτι της στη Βαλτική στη Λετονία, σε ένα πολιτικό γεγονός.

Η Πουγκατσόβα πάντα προέβαλε — σε στάδια, αίθουσες συναυλιών και τηλεοπτικές οθόνες — την ύψιστη αξία της εσωτερικής ελευθερίας. Τα τραγούδια της ήταν απαλλαγμένα από ιδεολογία. Σε μια χώρα όπου το κόμμα επέβαλλε περιορισμούς στη σεξουαλικότητα, την ιδιωτική ζωή, τη μόδα και τη μουσική, ενσάρκωνε τα όνειρα των σοβιετικών γυναικών.

Ποτέ δεν έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και ποτέ δεν επιδίωξε την προσοχή ή την έγκριση των ηγετών του, αν και εκείνοι επιδίωκαν τη δική της.

Την αγαπούσαν εξίσου οι απλοί άνθρωποι, οι διανοούμενοι, οι αντιφρονούντες και οι εξουσιαστές. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ της είχε ζητήσει μια φορά συμβουλές για το πώς να διεξάγει συνεντεύξεις και να επικοινωνεί με το κοινό. «Να είστε ανοιχτός και ειλικρινής», του είπε.

Στη συνέντευξη, η Άλλα Πουγκατσόβα — «η γυναίκα που τραγουδά», όπως λέει ένα από τα επιτυχημένα της τραγούδια — δεν κρίνει ούτε διδάσκει.

Κάνει κάτι πιο σημαντικό: νομιμοποιεί και επικυρώνει την κοινή λογική και τις φυσιολογικές αξίες, τις οποίες έχει πλήξει ο πόλεμος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Το σημαντικό είναι η υγεία των παιδιών σας, του συζύγου σας και η ευτυχία στην οικογένειά σας», λέει. Για ένα κράτος που επιδιώκει το μίσος και τη ριζοσπαστικοποίηση, τέτοιες κουβέντες είναι πιο επικίνδυνες από την πολιτική ομιλία. Η συνέντευξή της δίνει φωνή στη σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται ανάμεσα στους γενναίους φανερούς αντιπάλους του πολέμου και στους φανατικούς, και συχνά θεωρείται υποστηρικτική.

«Προσευχηθείτε για ειρήνη και μην απολαμβάνετε τον πόλεμο. Και μην σκέφτεστε άσχημα για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα αν δεν τους γνωρίζετε». Κοιτάζοντας ευθέως την κάμερα, απευθύνθηκε στον Πούτιν, για τον οποίο κάποτε είχε ψηφίσει: «Απλώς τελείωσε το.»

Ολόκληρη η συνέντευξη:

Με πληροφορίες από The Economist