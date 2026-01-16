Η μεγάλη έξοδος από την «πόλη της απάτης» στην Καμπότζη

Κρατώντας φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές στα χέρια τους, και τα προσωπικά τους αντικείμενα, εκατοντάδες πολίτες επιβιβάστηκαν σε οχήματα στην Καμπότζη, εγκαταλείποντας τη λεγόμενη «πόλη της απάτης».

Η επιχείρηση, όπως έγινε γνωστή ως «έξοδος από την πόλη της απάτης», στήθηκε αφού ο πλέον καταζητούμενος φερόμενος ως «βασιλιάς των απατών» της χώρας συνελήφθη και απελάθηκε. Οι εργαζόμενοι του δικτύου του, αρκετοί απ' αυτούς με τα κατοικίδιά τους, έφυγαν μαζικά από το Amber Casino, στην παραθαλάσσια πόλη Σιχανούκβιλ - ένα από τα πιο διαβόητα κέντρα της παράνομης δραστηριότητας.

«Η Καμπότζη βρίσκεται σε αναταραχή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένα άτομο κινεζικής καταγωγής, για να προσθέσει: «Πλέον δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια για δουλειά».

Καμπότζη: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την καταστολή της βιομηχανίας διαδικτυακών απατών

Παρόμοιες εικόνες εκτυλίχθηκαν αυτή την εβδομάδα και σε άλλα φερόμενα συγκροτήματα απάτης σε όλη τη χώρα, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εντείνει την καταστολή της βιομηχανίας -αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων- των διαδικτυακών απατών. Ωστόσο, κάτοικοι ανέφεραν ότι πολλοί από όσους εργάζονταν μέσα στα αυστηρά φυλασσόμενα κτίρια είχαν αποχωρήσει αρκετές ημέρες πριν την άφιξη των αρχών.

Ως προς το modus operandi, από κέντρα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία, απατεώνες προσελκύουν χρήστες του διαδικτύου σε ψεύτικες ερωτικές σχέσεις και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Αρχικά στόχευαν κυρίως άτομα που μιλούν μανδαρινικά κινέζικα, όμως τα διακρατικά εγκληματικά δίκτυα έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους σε πολλές γλώσσες, αποσπώντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από θύματα παγκοσμίως.

Όσοι πραγματοποιούν τις απάτες είναι άλλοτε πρόθυμοι απατεώνες και άλλοτε αλλοδαποί που παγιδεύονται και εξαναγκάζονται να εργάζονται υπό απειλή βίας. Δημοσιογράφοι του AFP επισκέφθηκαν αρκετές τοποθεσίες φερόμενων διαδικτυακών scams στη Σιχανούκβιλ, μετά τη σύλληψη στην Καμπότζη και την έκδοση στην Κίνα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, Τσεν Ζι.

Ελάχιστοι από όσους εγκατέλειπαν καζίνο, ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις δέχθηκαν να μιλήσουν στο AFP και κανείς δεν θέλησε να κατονομαστεί, επικαλούμενος φόβους για την ασφάλειά του. «Η κινεζική εταιρεία μας είπε απλώς να φύγουμε αμέσως», δήλωσε ένας άνδρας από το Μπανγκλαντές έξω από το Amber Casino.

«Αλλά θα τα καταφέρουμε. Υπάρχουν πολλές άλλες προσφορές εργασίας», πρόσθεσε.

Καμπότζη: Ποια είναι η πόλη Σιχανούκβιλ

Γεμάτη καζίνο και ημιτελείς ουρανοξύστες, η λαμπερή τουριστική πόλη της Σιχανούκβιλ έχει μετατραπεί σε επίκεντρο διαδικτυακών απατών, όπου εκτιμάται ότι χιλιάδες άνθρωποι δραστηριοποιούνται στην παραοικονομία από οχυρωμένα συγκροτήματα. Πριν απαγγελθούν κατηγορίες πέρυσι από τις αμερικανικές αρχές, που ανέφεραν ότι ο όμιλος Prince Group λειτουργούσε ως βιτρίνα διακρατικού δικτύου κυβερνοεγκλήματος, ο κινεζικής καταγωγής επιχειρηματίας Τσεν Ζι διαχειριζόταν πολλά ξενοδοχεία-καζίνο στη Σιχανούκβιλ.

Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας το 2025 εντόπισε 22 τοποθεσίες απάτης στο παραθαλάσσιο θέρετρο, από σύνολο 53 σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα εκτιμά ότι οι παγκόσμιες απώλειες από διαδικτυακές απάτες έφτασαν έως τα 37 δισ. δολάρια το 2023 και ότι τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι εργάζονται στον κλάδο μόνο στην Καμπότζη.

Άξιο αναφοράς είναι ότι τους τελευταίους μήνες, η Κίνα έχει εντείνει το κυνήγι της βιομηχανίας των απατών, συλλαμβάνοντας τον Τσεν και άλλα ηγετικά στελέχη σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία για να δικαστούν σε κινεζικό έδαφος. Ωστόσο, παρά τους ισχυρισμούς περί «καταστολής», υπάρχουν αμφιβολίες για τον συγχρονισμό των ενεργειών.

Με πληροφορίες από AFP News Agency