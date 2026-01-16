«Η Μαρία μου χάρισε το Νόμπελ Ειρήνης», λέει ο Τραμπ για τη Ματσάδο

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε ότι παρέδωσε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Μπορεί ο Τραμπ να αμφισβήτησε την αξιοπιστία της να αναλάβει την ηγεσία της χώρας της μετά την ανατροπή του τότε προέδρου Νικολά Μαδούρο από τις ΗΠΑ, ωστόσο, η Ματσάδο δείχνει να παραμένει πιστή στη «φιλία» τους.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ δήλωσε ότι η Ματσάδο δεν μπορούσε να δώσει το βραβείο της στον Τραμπ -τιμή που ο ίδιος επιθυμούσε διακαώς. Ακόμα και αν η χειρονομία αυτή αποδειχθεί καθαρά συμβολική, κρίνεται από τον διεθνή Τύπο αρκετά «εντυπωσιακή», δεδομένου ότι ο Τραμπ έχει ουσιαστικά παραγκωνίσει τη Ματσάδο, η οποία υπήρξε για πολύ καιρό το πρόσωπο της αντίστασης στη Βενεζουέλα. Ο ίδιος έχει εκφράσει την προθυμία του να συνεργαστεί με την αναπληρώτρια πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ήταν η δεύτερη στην ιεραρχία μετά τον Μαδούρο.

«Παρέδωσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών το μετάλλιο, το Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε η Ματσάδο στους δημοσιογράφους μετά την αναχώρησή της από τον Λευκό Οίκο και την άφιξή της στο Καπιτώλιο. Η ίδια σχολίασε, ότι το έκανε «ως αναγνώριση της μοναδικής δέσμευσής του για την ελευθερία μας».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ματσάδο του είχε αφήσει το μετάλλιο για να το κρατήσει και είπε ότι ήταν τιμή του που την γνώρισε.

«Είναι μια υπέροχη γυναίκα που έχει περάσει πολλά. Η Μαρία μου χάρισε το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έχω επιτελέσει», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. «Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Σ' ευχαριστώ, Μαρία!».

Λίγο αργότερα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία της Ματσάντο να στέκεται δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος κρατά το μετάλλιο σε μια μεγάλη κορνίζα, στην οποία ήταν γραμμένο: «Παρουσιάζεται ως προσωπικό σύμβολο ευγνωμοσύνης εκ μέρους του λαού της Βενεζουέλας σε αναγνώριση της αποφασιστικής και βασισμένης σε αρχές δράσης του Προέδρου Τραμπ για την εξασφάλιση μιας ελεύθερης Βενεζουέλας».



Ο Τραμπ έχει εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με τη δηλωμένη δέσμευσή του να υποστηρίξει τη δημοκρατική διακυβέρνηση στη Βενεζουέλα, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα διεξαχθούν εκλογές. Η Ματσάδο ανέφερε ότι ο Τραμπ δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους.



President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO

Η συνάντηση Ματσάδο-Τραμπ

Η συνάντηση για μεσημεριανό γεύμα ήταν η πρώτη φορά που οι δύο συναντήθηκαν προσωπικά. Αφού έφυγε από τον Λευκό Οίκο γύρω στις 2:40 μ.μ. τοπική ώρα, η Ματσάδο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συνάντηση ήταν «υπέροχη». Δεν έκανε άλλους σχολιασμούς σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης, η οποία φαίνεται να διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ ανυπομονούσε να συναντήσει τη Ματσάδο, αλλά ότι παρέμενε πιστός στην «ρεαλιστική» εκτίμησή του ότι η τελευταία δεν διαθέτει επί του παρόντος την απαραίτητη υποστήριξη για να ηγηθεί της χώρας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.



Η Ματσάδο, η οποία εγκατέλειψε τη Βενεζουέλα με μια απόδραση δια θαλάσσης τον Δεκέμβριο, ανταγωνίζεται τα μέλη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας για την προσοχή του Τραμπ και επιδιώκει να εξασφαλίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας στο μέλλον.



Αφού οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον μακροπρόθεσμο ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μια επιχείρηση σύλληψης και απαγωγής αυτό το μήνα, διάφορες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, μέλη της διασποράς της Βενεζουέλας και πολιτικοί σε όλες τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Βενεζουέλα θα ξεκινήσει τη διαδικασία της δημοκρατικοποίησης.



«Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος ανυπομονούσε για αυτή τη συνάντηση και περίμενε να είναι μια καλή και θετική συζήτηση με την κυρία Ματσάδο, η οποία είναι πραγματικά μια αξιοσημείωτη και γενναία φωνή για πολλούς από τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.



«Έτσι, ο πρόεδρος ανυπομονεί προφανώς να της μιλήσει για την πραγματικότητα που επικρατεί στη χώρα και για τα γεγονότα που διαδραματίζονται».



Με πληροφορίες από Associated Press, Reuters