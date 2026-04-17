Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία

Η Βενεζουελανή ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο προσκλήθηκε σε συνάντηση με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ και την κυβέρνησή του κατά την επίσκεψή της στην Ισπανία, όμως αρνήθηκε, καθώς δεν θεώρησε τη χρονική στιγμή «κατάλληλη», όπως δήλωσε ο Σάντσεθ την Παρασκευή.

Η απουσία επαφών της Ματσάδο με μέλη της αριστερής κυβερνητικής συμμαχίας της Ισπανίας έρχεται σε αντίθεση με τις προγραμματισμένες συναντήσεις της με την δεξιά αντιπολίτευση της χώρας.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πάντως ότι είναι πρόθυμος να τη συναντήσει οποτεδήποτε εκείνη το επιθυμήσει.

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές σε όλους τους (Βενεζουελάνους) ηγέτες της αντιπολίτευσης», είπε ο Σάντσεθ, τονίζοντας ότι πολλοί από αυτούς ζουν εξόριστοι στην Ισπανία.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, μετά από διμερή συνάντηση, ανέφερε ότι το μέλλον της Βενεζουέλας πρέπει να καθοριστεί δημοκρατικά από τους ίδιους τους πολίτες της, χωρίς ξένες παρεμβάσεις.

Η Ματσάδο έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με παγκόσμιους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, από τότε που διέφυγε από τη Βενεζουέλα.

Έχει ασκήσει πιέσεις ώστε η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας να έχει ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας, μετά την απομάκρυνση του επί χρόνια ηγέτη της χώρας Νίκολας Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Ματσάδο συναντήθηκε με τον ηγέτη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, Alberto Núñez Feijóo. Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να δώσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Vox, Santiago Abascal.

Το Σάββατο, η Ματσάδο θα γίνει δεκτή από την περιφερειακή ηγέτιδα της Μαδρίτης, Isabel Díaz Ayuso, μία από τις πιο σφοδρές επικρίτριες του Σάντσεθ. Θα της απονεμηθεί μάλιστα το Χρυσό Μετάλλιο της περιφέρειας, ενώ ο δήμαρχος της Μαδρίτης θα της παραδώσει τα κλειδιά της πόλης, πριν από μια συγκέντρωση με Βενεζουελάνους υποστηρικτές.

Με πληροφορίες από Reuters