Η Margot Robbie μπαίνει στο σύμπαν της Kylie Minogue στη νέα καμπάνια της Chanel

Η νέα καμπάνια της Chanel δεν πατά απλώς πάνω σε μια γνώριμη ποπ εικόνα. Επιστρέφει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα βίντεο των αρχών των 00s, φέρνοντας ξανά μπροστά τον Michel Gondry, τον σκηνοθέτη που είχε υπογράψει και το Come Into My World της Kylie Minogue το 2001.

Στο νέο φιλμ για την Chanel 25, η Margot Robbie κινείται μέσα σε ένα σκηνικό που θυμίζει αμέσως το σύμπαν εκείνου του clip. Οπως γράφει η Vogue, το γύρισμα έγινε σε soundstage στο Λος Αντζελες, στημένο έτσι ώστε να παραπέμπει σε έναν πολυσύχναστο παριζιάνικο δρόμο και να ξαναφέρνει την αίσθηση επανάληψης και συγχρονισμένης καθημερινότητας που είχε κάνει το original τόσο χαρακτηριστικό.

Η Kylie εμφανίζεται με σύντομο cameo στην αρχή του βίντεο, ενώ ο ίδιος ο Gondry λέει ότι εδώ και 25 χρόνια ήθελε να βρει έναν τρόπο να τη συναντήσει ξανά δημιουργικά. Εκεί ακριβώς η καμπάνια παύει να είναι μια απλή διαφημιστική αναφορά και αποκτά το βάρος μιας μικρής ποπ επιστροφής.

Για τη Robbie, η σύνδεση είναι και προσωπική. Η ίδια λέει ότι η πρώτη συναυλία που είχε δει ποτέ ήταν η περιοδεία Fever της Kylie στο Σίδνεϊ, κάτι που κάνει αυτή τη συνάντηση να μοιάζει λιγότερο τυχαία και περισσότερο σαν ένας κύκλος που κλείνει.

Το αποτέλεσμα είναι μια καμπάνια που συνδυάζει μόδα, ποπ μνήμη και αναγνωρίσιμη εικόνα με τρόπο αρκετά καθαρό για να λειτουργεί αμέσως, αλλά και αρκετά έξυπνο για να μη μένει μόνο στη νοσταλγία.