Η Μαράια Κάρεϊ κήρυξε την έναρξη της Χριστουγεννιάτικης περιόδου -Το βίντεο που πόσταρε

Αναμφισβήτητα τα Χριστούγεννα και οι ημέρες εκείνες είναι συνυφασμένα με συγκεκριμένα τραγούδια, τα οποία οι περισσότεροι τα ακούν συνεχώς τις γιορτές. Ένα από αυτά είναι και το All I Want for Christmas is You της Μαράια Κάρεϊ.

Η τραγουδίστρια το γνωρίζει καλά αυτό και έτσι κάθε χρόνο δεν χάνει την ευκαιρία να δίνει το παρών στα social media με το δημοφιλές τραγούδι. Όπως και πέρυσι, λοιπόν, έτσι και φέτος σηματοδότησε την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Σε βίντεο, που ανήρτησε στο Instagram, φαίνονται τρεις κολοκύθες που γράφουν η καθεμία «It’s not Time». Με ένα ρόπαλο η Μαράια Κάρεϊ, φορώντας ένα αστραφτερό, μάξι, κατακόκκινο φόρεμα, σπάει την κολοκύθα που γράφει «not». Λίγο μετά φαίνεται να φορά σε ένα στολισμένο σαλόνι, μια δική της εκδοχή της στολής του Άγιου Βασίλη, ενώ δείχνει κατενθουσιασμένη. Κάποια στιγμή, δε, φαίνεται η ημερομηνία 5/11 που πιθανότατα κάτι θα συμβεί… Άραγε τι να ετοιμάζει;