Η Μαράια Κάρεϊ αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει πια δίπλωμα οδήγησης

Τον λόγο που δεν διαθέτει πια δίπλωμα οδήγησης, και επομένως δεν οδηγεί, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της, η Μαράια Κάρεϊ.

Συγκεκριμένα, η Μαράια Κάρεϊ που αυτή τη στιγμή είναι σε περιοδεία, την «Merry Christmas One and All Tour», ήταν καλεσμένη στο The Jennifer Hudson Show και αποκάλυψε ότι δεν έχει δίπλωμα οδήγησης γιατί είναι εδώ και επτά χρόνια έχει λήξει.

«Αν υπήρχε ένας δρόμος που θα μπορούσα να πω, "εντάξει, αυτός είναι ένας ασφαλής δρόμος για να οδηγήσω", θα το έκανα. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι καλύτερα για μένα να πηγαίνω με κάποιον στο αυτοκίνητο και να μην οδηγώ εγώ, παρότι μπορώ να οδηγήσω», είπε αρχικά η 54χρονη τραγουδίστρια.

Ωστόσο η Μαράια Κάρεϊ αποκάλυψε ότι όταν πήγε να οδηγήσει μία φορά, είδε ότι το δίπλωμά της είχε ήδη λήξει πριν επτά χρόνια.

«Δεν έχω δίπλωμα, γιατί το άφησα να λήξει. Είχα βγάλει, και μετά έφυγα από εκεί που ζούσα και ήρθα στο Μανχάταν, που δεν θέλω να οδηγώ. Και όταν πήγα μία μέρα να οδηγήσω μου είπαν ότι το δίπλωμα μου έληξε πριν από επτά χρόνια, οπότε θα έπρεπε να ξαναδώσω εξετάσεις», συμπλήρωσε.

Παρά το εμπόδιο αυτό, δήλωσε ότι τώρα θα προσπαθήσει να βγάλει ξανά δίπλωμα.

Σημειώνεται ότι η περιοδεία της Merry Christmas One and All Tour, ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου στο Highland της Καλιφόρνια.

Με πληροφορίες του ET