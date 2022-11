Η Μαράια Κάρεϊ από μάγισσα γίνεται βασίλισσα των Χριστουγέννων: «Ήρθε η ώρα!»

Η Μαράια Κάρεϊ κήρυξε επισήμως την εποχή των γιορτών των Χριστουγέννων.

Η 52χρονη τραγουδίστρια αποφάσισε να διασκεδάσει λιγάκι το Halloween, δημοσιεύοντας ένα παιχνιδιάρικο βίντεο που μετράει αντίστροφα σε ένα ημερολόγιο ενώ κάνει ποδήλατο ντυμένη μάγισσα και ξαφνικά μεταμορφώνεται σε βασίλισσα των Χριστουγέννων.

Το βίντεο ξεκινά σε ασπρόμαυρο χρώμα, καθώς η Μαράια Κάρεϊ φοράει ένα δερμάτινο κορμάκι, μπότες με κορδόνια και ένα καπέλο μάγισσας, καθισμένη σε ένα ποδήλατο γυμναστικής και γελώντας χαιρέκακα.

Όταν η ημερομηνία αλλάζει σε 1η Νοεμβρίου, «μεταμορφώνεται» και φοράει το χαρακτηριστικό κόκκινο βελούδινο κορμάκι της με θέμα τον Άγιο Βασίλη από το βίντεο κλιπ του «All I Want for Christmas Is You».

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Μαράια Κάρεϊ είχε μιλήσει στο Entertainment Tonight για την προετοιμασία των Χριστουγέννων, που ξεκινάει πάντα από πολύ νωρίς.

«Ξέρω ότι είναι νωρίς, δεν λέω ότι δεν είναι. Πρέπει πρώτα να περάσουμε την Ημέρα των Ευχαριστιών και το ξέρω, αλλά όταν έκανα το πρώτο μου χριστουγεννιάτικο άλμπουμ και ταξίδευα σε όλο τον κόσμο, έλεγα: "Ουάου, μπήκαμε νωρίς στα Χριστούγεννα, επειδή δεν υπάρχει Ημέρα των Ευχαριστιών"», εξήγησε τότε.