«Η μαμά σου το πρότεινε»: Η απίστευτη απάντηση αξιωματούχων του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Η ένταση ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κορυφώνεται, μετά τη χυδαία απάντηση που έδωσαν δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογραφικό ερώτημα για την επερχόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το τα αμερικανικά ΜΜΕ, όταν ρωτήθηκαν από δημοσιογράφο ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη ως τόπο διεξαγωγής της συνάντησης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ απάντησε: «Η μαμά σου το έκανε» («Your mom did»). Στη συνέχεια, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ επανέλαβε την ίδια απάντηση: «Your mom».

Η ατάκα, που θεωρήθηκε ειρωνική και προσβλητική, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε τη Λέβιτ αν θεωρεί την απάντησή της αστεία, εκείνη απάντησε επιθετικά: «Αστείο είναι ότι νομίζεις πως είσαι δημοσιογράφος. Είσαι ένας αριστερός ακτιβιστής που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά — ούτε οι ίδιοι σου οι συνάδελφοι».

Σε επικοινωνία με το The Independent, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς υπερασπίστηκε τη στάση των δύο αξιωματούχων, λέγοντας πως «η απάντηση ήταν απολύτως κατάλληλη». «Το άτομο που έστειλε το μήνυμα δεν είναι πραγματικός δημοσιογράφος, αλλά Δημοκρατικός ακτιβιστής», υποστήριξε.

Η επίμαχη στιχομυθία έγινε με αφορμή την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, με στόχο –όπως είπε– «να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Η επιλογή της Ουγγαρίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ο Πούτιν καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, ενώ η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από το ΔΠΔ.

Η εκπρόσωπος Τύπου Λέβιτ, σε πρόσφατη συνέντευξη στο Fox News, είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι «οι Δημοκρατικοί έχουν ως κύρια εκλογική βάση τους τρομοκράτες της Χαμάς, τους παράνομους μετανάστες και τους εγκληματίες».

Η νέα αντιπαράθεση ενισχύει την εικόνα ενός Λευκού Οίκου σε πολεμική στάση απέναντι στα ΜΜΕ, ενώ η επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη αναμένεται να δοκιμάσει και τις διεθνείς ισορροπίες γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

