Η Μάγια Χοκ παντρεύτηκε τον Κρίστιαν Λι Χάτσον ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Η Μάγια Χοκ και ο μουσικός Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, σε μια τελετή που οργανώθηκε χωρίς προαναγγελία για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Στην τελετή ήταν παρόντες οι γονείς της ηθοποιού, Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν, καθώς και αρκετοί συμπρωταγωνιστές της από το Stranger Things, ανάμεσά τους οι Φιν Γούλφχαρντ, Γκέιτεν Ματαράτσο, Κάλεμπ ΜακΛάφλιν, Σέιντι Σινκ, Νατάλια Ντάιερ και Τζο Κίρι. Το People αναφέρει επίσης ότι στο γάμο ήταν και ο αδελφός της, Λέβον Ρόαν Θέρμαν Χοκ.

Η 27χρονη Χοκ επέλεξε λευκό νυφικό και ένα χειμωνιάτικο παλτό, ενώ ο 35χρονος Χάτσον εμφανίστηκε με σμόκιν. Εκπρόσωποι των δύο δεν απάντησαν σε αίτημα του περιοδικού για σχόλιο μέχρι την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ, ωστόσο η σχέση του είχε γίνει γνωστή το τελευταίο διάστημα. Πέρυσι, σε ραδιοφωνική συνέντευξη, ο Χάτσον είχε επιβεβαιώσει ότι η Χοκ ήταν αρραβωνιαστικιά του, ενώ η ηθοποιός είχε φωτογραφηθεί αργότερα με δαχτυλίδι.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Χοκ είχε μιλήσει θετικά για το ότι η σχέση της ξεκίνησε από φιλία. «Δεν μπορώ να το προτείνω αρκετά, να βγαίνεις με τους φίλους σου. Είναι το καλύτερο», είχε πει. «Σε ξέρουν. Σε ξέρουν ως άνθρωπο, όχι σαν κάτι πάνω στο οποίο να προβάλουν την εικόνα της “τέλειας κοπέλας”.»