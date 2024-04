Η Λόρεν Γκράχαμ για τον Μάθιου Πέρι: «Είναι ακόμα δύσκολο να πιστέψω πως πέθανε»

Η Λόρεν Γκράχαμ μίλησε για την «τρομερή απώλεια» του φίλου της Μάθιου Πέρι, σχεδόν έξι μήνες μετά τον θάνατό του.

Η Λόρεν Γκράχαμ μίλησε για την απώλεια του καλού της φίλου, Μάθιου Πέρι, κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης για το βιβλίο της Have I Told You This Already? στην Ουάσινγκτον. «Είναι ακόμα πολύ δύσκολο να το πιστέψω», είπε στο κοινό για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι. Η Γκράχαμ αποκάλεσε τον Μάθιου Πέρι ως «μία σταθερά στη ζωή της» και αποκάλυψε πως «ενώ δεν ήμασταν ποτέ ζευγάρι, υπήρχε πάντα αυτό το ‘κάτι’ μεταξύ μας».

Συνέχισε, αποκαλύπτοντας πως επανασυνδέθηκαν ξανά τους μήνες πριν από το θάνατό του. "Χανόμασταν για περίπου έναν χρόνο και μετά θα επέστρεφε ξανά στη ζωή μου. Πέρυσι, μόλις είχε ξανά έρθει στη ζωή μου».

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών. Βρέθηκε αναίσθητος σε ένα τζακούζι στο σπίτι του. Δύο μήνες αργότερα, μια τοξικολογική έκθεση από το Ιατρικό της κομητείας του Λος Άντζελες αποκάλυψε ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από «τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης». Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα, ενώ ως παράγοντες που συνέβαλαν στο θάνατό του αναφέρθηκαν επίσης ο πνιγμός, η στεφανιαία νόσος και οι επιδράσεις της βουπρενορφίνης, η οποία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρήσης οπιοειδών.

Ο πρωταγωνιστής των Friends ήταν στο παρελθόν ειλικρινής σχετικά με τη λήψη θεραπειών με κεταμίνη, γράφοντας στα απομνημονεύματά του του 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, ότι η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για να «απαλύνει τον πόνο και να βοηθήσει με την κατάθλιψη». «Ήταν κάτι διαφορετικό, και οτιδήποτε διαφορετικό είναι καλό», έγραψε ο Πέρι. «Το να παίρνεις Κ είναι σαν να σε χτυπούν στο κεφάλι με ένα τεράστιο χαρούμενο φτυάρι. Αλλά ο πονοκέφαλος ήταν σκληρός και ξεπέρασε το φτυάρι».

Ο ηθοποιός ενώ «εγγραφόταν συνεχώς» για τις θεραπείες, τελικά αποφάσισε ότι η κεταμίνη «δεν ήταν γι' αυτόν». Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του -ιδιαίτερα στο απόγειο της φήμης του στα Φιλαράκια- πάλευε με την κατάχρηση ουσιών. Ήταν ειλικρινής για τα σκαμπανεβάσματα του, αποκαλύπτοντας στα απομνημονεύματά του ότι ήταν «εντελώς νηφάλιος» μόνο για μία σεζόν της αγαπημένης κωμικής σειράς.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της για το βιβλίο, η Γκράχαμ τόνισε ότι ο Μάθιου Πέρι ήταν περήφανος για τον αντίκτυπο που είχαν τα απομνημονεύματά του. «Η παρηγοριά που παίρνω από το γεγονός ότι τον είδα την εποχή που τον είδα ήταν ότι τον είδα ενθουσιασμένο με το πώς έγινε δεκτό το βιβλίο του - και όχι μόνο επειδή ήταν μια τεράστια επιτυχία, αλλά επειδή άλλαξε κατά κάποιον τρόπο ο σκοπός που είχε στη ζωή του και αφορούσε τις εξαρτήσεις και το ‘Πώς μπορώ να επιστρέψω; Πώς μπορώ να μιλήσω για τους αγώνες που είχα και ελπίζω να βοηθήσω κάποιον άλλον;’», είπε.

Η Γκράχαμ θρήνησε προηγουμένως την απώλεια του φίλου της, με τον οποίο πρωταγωνίστησε το 2008 στην ταινία Birds of America, σε μια εμφάνιση τον Νοέμβριο του 2023 στην εκπομπή Mornings του δικτύου CBS. «Κανείς δεν με έκανε να γελάσω τόσο πολύ. Μόνο δάκρυα, που τρέχουν. Υπήρχε τόση χαρά όταν ήμουν κοντά του και ήμουν φίλη του», είχε πει τότε, λέγοντας ότι οι θαυμαστές μπορούν να αισθάνονται «ευγνώμονες που ο Πέρι άφησε πίσω του το όμορφο έργο του».