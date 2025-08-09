Η L’Oréal προσέλαβε σταρ του OnlyFans για νέα καμπάνια

Ο κολοσσός καλλυντικών L’Oréal προκάλεσε αντιδράσεις προσλαμβάνοντας την Αμερικανίδα δημιουργό περιεχομένου ενηλίκων Ari Kytsya, γνωστή για το πορνογραφικό υλικό που δημοσιεύει στο OnlyFans, ως πρέσβειρα της μάρκας μακιγιάζ Urban Decay, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε εφήβους.

Η Kytsya αυτοχαρακτηρίζεται ως «mattress actress» - μία αργκό έκφραση που χρησιμοποιείται, κυρίως στις ΗΠΑ, ως ευφημισμός για ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών ή γενικότερα για δημιουργό σεξουαλικού περιεχομένου. Στην κυριολεξία σημαίνει «ηθοποιός του στρώματος» - μια παιχνιδιάρικη αλλά σαφώς υπονοούμενη έκφραση που αναφέρεται σε σκηνές σεξ που γυρίζονται σε κρεβάτι. Η ίδια έχει διπλή διαδικτυακή παρουσία: ανεβάζει tutorials μαλλιών και μακιγιάζ για τους 4,6 εκατ. ακολούθους της σε Instagram και TikTok, ενώ στο OnlyFans παρέχει γυμνό και βίντεο σεξουαλικών πράξεων σε συνδρομητές.

Η απόφαση της L’Oréal καταγγέλεται πως παραβιάζει τον «Χάρτη Αξιών» της εταιρείας, ο οποίος ορίζει ότι οι influencers δεν πρέπει να έχουν δημοσιεύσει πορνογραφικό υλικό ή περιεχόμενο αντίθετο στις αξίες «σεβασμού, ανοχής και ένταξης».

Η Penny East, διευθύνουσα σύμβουλος της Fawcett Society, δήλωσε ότι η συνεργασία «σπάει ένα νέο όριο» στην εμπορική ενσωμάτωση του OnlyFans και προκαλεί «εύλογη ανησυχία». Όπως είπε, «χιλιάδες πολύ νεαρές γυναίκες εγγράφονται στην πλατφόρμα ελπίζοντας σε φήμη και πλούτο, αλλά η πλειοψηφία κερδίζει ελάχιστα, με την πίεση να οδηγεί σε ολοένα πιο ακραίο περιεχόμενο».

Η L’Oréal υπερασπίστηκε την επιλογή, τονίζοντας την «καλλιτεχνία και αυθεντικότητα» της Kytsya, αλλά και τον ανοιχτό διάλογό της με την κοινότητα σχετικά με τις «χαρές, προκλήσεις και κινδύνους» της δουλειάς της.

Η καμπάνια, που έχει ξεπεράσει τις 18,7 εκατ. προβολές στο TikTok της Urban Decay, περιλαμβάνει εικόνες με pixel της Kytsya και σλόγκαν «Στη UD αρέσει το ωμό», ενώ η ίδια καλεί σε «μακιγιάζ χωρίς λογοκρισία… στη σκηνή, στην κάμερα και στο στρώμα». Η Urban Decay, που ιδρύθηκε το 1996 και εξαγοράστηκε από τη L’Oréal το 2012, είναι γνωστή για προκλητικές ονομασίες προϊόντων όπως οι σκιές «Naked» και το eyeliner «Perversion».

Η Kytsya προωθεί ανοιχτά τα οφέλη της βιομηχανίας ενηλίκων, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να προσφέρει υψηλά έσοδα για επενδύσεις. Προειδοποιεί, ωστόσο, κορίτσια «που μόλις έκλεισαν τα 18» να μην βιαστούν, επισημαίνοντας τους κινδύνους και την ανάγκη για συχνές εξετάσεις ΣΜΝ.

Η υπόθεση έρχεται μετά τις αντιδράσεις σε άλλη περίπτωση διάσημης performer του OnlyFans, της Bonnie Blue, για την οποία Visa και Diageo απέσυραν διαφημίσεις από ντοκιμαντέρ του Channel 4.

Ο Farhad Divecha, CEO της AccuraCast, δήλωσε ότι η χρήση δημιουργών περιεχομένου ενηλίκων σε mainstream καμπάνιες παραμένει σπάνια, αλλά «η σημερινή κοινωνία είναι πιο δεκτική» και η διαμάχη μπορεί να αυξήσει την προβολή.

Η Kytsya ευχαρίστησε την Urban Decay, λέγοντας: «Οι περισσότερες μάρκες διστάζουν λόγω του περιεχομένου μου. Χαίρομαι που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μου».

Με πληροφορίες από Guardian