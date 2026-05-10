Η Lime των ηλεκτρικών πατινιών επιχειρεί είσοδο στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 2 δισ. δολαρίων

Η Lime, η εταιρεία ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών που υποστηρίζεται από την Uber, υπέβαλε αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο Nasdaq, σε μια κίνηση που θεωρείται δοκιμασία για το επενδυτικό ενδιαφέρον απέναντι στον κλάδο της μικροκινητικότητας.

Η μητρική εταιρεία Neutron Holdings κατέθεσε την Παρασκευή το ενημερωτικό δελτίο S-1, αποκαλύπτοντας ότι σχεδιάζει να διαπραγματεύεται με το σύμβολο «LIME». Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η εταιρεία επιδιώκει αποτίμηση περίπου 2 δισ. δολαρίων.

Η Lime, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, δραστηριοποιείται σε περίπου 230 πόλεις και 29 χώρες, προσφέροντας βραχυχρόνιες μισθώσεις ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών. Τα χαρακτηριστικά πράσινα ποδήλατά της έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή σε μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι, κυρίως μεταξύ τουριστών και νεότερων κατοίκων.

Η εταιρεία είχε αποτιμηθεί στα 2,4 δισ. δολάρια το 2019, πριν από την πανδημία Covid-19, ωστόσο η αξία της υποχώρησε σημαντικά το 2020 όταν η Uber απέκτησε σημαντικό ποσοστό συμμετοχής, σε συμφωνία που αποτίμησε τη Lime περίπου στα 500 εκατ. δολάρια.

Την έκδοση αναλαμβάνουν ως κύριες τράπεζες οι Goldman Sachs και JPMorgan Chase.

Η επικείμενη δημόσια εγγραφή θεωρείται κρίσιμο τεστ για τη μικροκινητικότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί έπειτα από χρόνια οικονομικών ζημιών και κανονιστικών πιέσεων.

Ανταγωνιστικές εταιρείες όπως η Bird οδηγήθηκαν ακόμη και σε πτώχευση. Η Bird είχε αποτιμηθεί κάποτε σε περισσότερα από 2 δισ. δολάρια πριν καταθέσει αίτηση πτώχευσης το 2023.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Lime, τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 29% το 2025 και έφτασαν τα 886 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, οι καθαρές ζημιές αυξήθηκαν κατά 75%, φτάνοντας τα 59,3 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι παραμένει θετική σε ελεύθερες ταμειακές ροές τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε από 32,4% το 2023 σε 39% το 2025.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εξακολουθεί να καταγράφει ζημιές κάθε χρόνο από την ίδρυσή της το 2017 και ότι ενδέχεται να μην καταφέρει να πετύχει ή να διατηρήσει κερδοφορία στο μέλλον, ιδιαίτερα καθώς επεκτείνεται σε νέες αγορές και αυξάνει τις δαπάνες μάρκετινγκ.

Στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται επίσης αναφορά σε νομικές διεκδικήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τραυματισμούς που συνδέονται με τα ηλεκτρικά ποδήλατα της εταιρείας, φαινόμενο που βρετανικά μέσα έχουν αποκαλέσει «Lime leg». Η εταιρεία αναφέρει ότι αναμένει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με τραυματισμούς ή θανάτους χρηστών και άλλων πολιτών.

Η Uber διατηρεί ποσοστό άνω του 10% στη Lime, ενώ περίπου το 14% των εσόδων της εταιρείας προήλθε πέρυσι από τη συνεργασία που επιτρέπει την ενοικίαση των οχημάτων της μέσω της εφαρμογής της Uber.

Με πληροφορίες από Financial Times