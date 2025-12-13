Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 κρατούμενους - Ανάμεσά τους ηγετικές μορφές της αντιπολίτευσης

Σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων σε βάρος της ήρθε η Λευκορωσία, η οποία ενέκρινε την απελευθέρωση 123 πολιτικών κρατουμένων, ανάμεσά τους γνωστές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το BBC, μεταξύ των απελευθερωθέντων βρίσκεται η Μαρία Κολεσνίκοβα, εμβληματική μορφή της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, και ο Αλες Μπιαλιάτσκι, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης.

Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από συνομιλίες στο Μινσκ με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λευκορωσία, Τζον Κόουλ.

Λευκορωσία: Σε τι συμφώνησε με τις ΗΠΑ

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν κυρώσεις που αφορούν την ποτάσα, βασικό συστατικό λιπασμάτων και ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της Λευκορωσίας. Ο Τζον Κόουλ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ομαλοποιούνται, όλο και περισσότερες κυρώσεις θα αίρονται».

Η Μαρία Κολεσνίκοβα βρισκόταν στη φυλακή από το 2020, μεγάλο μέρος του χρόνου σε καθεστώς απομόνωσης. Η αδελφή της, Τατιάνα, η οποία είχε δώσει μακροχρόνιο αγώνα για την απελευθέρωσή της, επιβεβαίωσε την είδηση στο BBC, δηλώνοντας ότι μίλησαν μέσω βιντεοκλήσης λίγο μετά την αποφυλάκιση.

Ομάδα από τους απελευθερωθέντες αναμένεται να μεταβεί σύντομα στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου έχει συγκεντρωθεί κόσμος έξω από την αμερικανική πρεσβεία. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει τον Αλεξάντερ Λουκασένκο ως νόμιμο πρόεδρο της Λευκορωσίας.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική στο πλαίσιο των διεθνών ισορροπιών στην Ανατολική Ευρώπη και αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.

Με πληροφορίες από BBC