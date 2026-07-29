Η λέξη την οποία ο βασιλιάς Κάρολος δεν χρησιμοποιεί ποτέ

Υπάρχουν ορισμένες πολύ συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις που δεν θα ακούσετε ποτέ να λέει κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας και κυρίως ο βασιλιάς Κάρολος.

Από την αποφυγή συγκεκριμένων τροφίμων έως την τήρηση αυστηρών κανόνων ενδυμασίας, το να είσαι μέλος της βασιλικής οικογένειας σημαίνει να τηρείς μια σειρά προσεκτικά επιλεγμένων κανόνων εθιμοτυπίας στη δημόσια ζωή.

Αλλά ακόμα και όταν βρίσκεται στην άνεση του σπιτιού του, υπάρχει μια λέξη που ο βασιλιάς Κάρολος δεν μπορεί ποτέ να πει – και είναι μια λέξη που οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή.

Οι λέξεις που προτιμούν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική οικογένεια

Η κοινωνική ανθρωπολόγος Κέιτ Φοξ, συγγραφέας του βιβλίου «Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour», αποκάλυψε στο HELLO! ότι η λέξη «toilet» δεν υπάρχει στο βασιλικό λεξιλόγιο. Αντ’ αυτού, οι προτιμώμενοι όροι είναι «lavatory» ή «loo».

Η Κέιτ εξήγησε ότι ο όρος «toilet» ιστορικά δεν χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, επειδή έχει γαλλική προέλευση. Η λέξη προέρχεται από τη γαλλική λέξη «toilette», η οποία παλαιότερα αναφερόταν σε ένα δωμάτιο όπου οι άνθρωποι ντύνονταν και ετοιμάζονταν.

Σύμφωνα με την Κέιτ, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν χρησιμοποιούν τη λέξη «tea» όταν αναφέρονται στο βραδινό τους γεύμα, αλλά χρησιμοποιούν τις λέξεις «dinner» ή «supper».

Επίσης, δεν θα ακούσετε τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να μιλούν για το «lounge room» (σαλόνι) στο σπίτι τους. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ διαθέτει συνολικά 775 δωμάτια, αλλά αντί για «lounge», τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και οι καλεσμένοι τους θα βρουν ένα «sitting room» (καθιστικό) ή ένα «drawing room» (σαλόνι) για να χαλαρώσουν.

Η Κέιτ δήλωσε στο HELLO! ότι η βασιλική οικογένεια θα χαρακτήριζε κάτι ως «smart» αντί για «posh». Η κοινωνική ανθρωπολόγος εξήγησε ότι η βασιλική οικογένεια θα χρησιμοποιούσε τη δεύτερη λέξη μόνο «ειρωνικά, με χιουμοριστικό τόνο».

Οι αυστηροί κανόνες στους χώρους διαμονής της οικογένειας

Όταν η μητέρα του, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, απεβίωσε το 2022, ο Κάρολος ανέβηκε στο θρόνο και κληρονόμησε βασιλικές κατοικίες όπως το παλάτι του Μπάκιγχαμ και το κτήμα Σάντρινγκχαμ. Σε αυτή την εξοχική κατοικία στο Νόρφολκ ο Κάρολος συνήθως αποσύρεται για τις χειμερινές του διακοπές και περνάει κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα.

Ένας κανόνας που ισχύει στο κτήμα είναι η ύπαρξη μόνιμης ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από ένα μεγάλο τμήμα του κτήματος έκτασης 60 στρεμμάτων, η οποία επεκτάθηκε όταν ο αδελφός του Καρόλου, ο Άντριου, αναγκάστηκε να μετακομίσει στην ιδιοκτησία νωρίτερα φέτος.

Απαγορεύονται επίσης τα μπάρμπεκιου στους κοινόχρηστους χώρους της έκτασης, καθώς ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχει επίσης αναφερθεί ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είχε θεσπίσει μια «πολιτική απαγόρευσης γατών» στο Σάντρινγκχαμ, προκειμένου να προστατεύσει την τοπική άγρια ζωή στην περιοχή που περιβάλλει την έκταση.

Παράλληλα, στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να τραβούν φωτογραφίες ή να βιντεοσκοπούν εντός του παλατιού, ενώ απαγορεύεται επίσης να τρώνε και να πίνουν.

Με πληροφορίες από HELLO! Magazine