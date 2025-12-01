Η λειψυδρία στο Ιράν είναι τόσο σοβαρή που φαίνεται από το διάστημα

Στα όρια μίας, όπως την περιγράφουν ειδικοί, «ιστορικής ξηρασίας» βρίσκεται η πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, με τη λειψυδρία να γίνεται, πλέον, ορατή και από το διάστημα.

Σε εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου, η κοίτη του ποταμού Ζαγιεντ Ρουν στο Ισφαχάν έχει στεγνώσει πλήρως, την ώρα που οι πιστοί προσεύχονται για λίγη βροχής, καθώς οι εβδομάδες περνούν και οι βροχοπτώσεις στη χώρα της Μέσης Ανατολής αγνοούνται.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιαν, προειδοποίησε ότι η διανομή του νερού στην πόλη μπορεί να γίνει σύντομα με την παραχώρηση σχετικών δελτίων, ενώ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο εκκένωσης, εάν η ξηρασία συνεχιστεί. Πολλοί ειδικοί θεωρούν την εκκένωση ανέφικτη, ωστόσο οι δηλώσεις του δείχνουν το μέγεθος της κρίσης.

Ξηρασία στο Ιράν / EPA

«Στεγνωμένες» λίμνες στην Τεχεράνη / EPA

Ιράν: Χωρίς σταγόνα βροχής 20 επαρχίες

Σύμφωνα με ειδικούς, περίπου 20 επαρχίες στο Ιράν παραμένουν «στεγνές» από την αρχή της περιόδου των βροχοπτώσεων, που υπολογίζεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πάνω από 10% των φραγμάτων της χώρας, πρακτικά, έχουν στερέψει από νερό.

Στην Τεχεράνη, τα κύρια φράγματα που τροφοδοτούν την πόλη βρίσκονται μόλις στο 11% της χωρητικότητάς τους. Το φράγμα Latyan είναι στο 9%, ενώ το φράγμα Amir Kabir, που επίσης υδροδοτεί την πρωτεύουσα, αγγίζει μόλις το 8%.

Η σημερινή κρίση δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, αλλά μια «μακροχρόνια καταστροφή», όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Οι αιτίες, οι δεκαετίες υπεράντλησης υδάτων, τα χιλιάδες παράνομα πηγάδια, οι διαρροές σε απαρχαιωμένα δίκτυα (χάνεται έως και το 30% του πόσιμου νερού), τα εκατοντάδες φράγματα που έχουν αλλάξει τη φυσική ροή των ποταμών, η ακοδιαχείριση και καταγγελίες για διαφθορά, η ξάπλωση της αρδευόμενης γεωργίας σε ακραία ξηρές περιοχές και η κλιματική κρίση που επιδεινώνει κάθε παράγοντα

Περίπου 90% του νερού της χώρας καταναλώνεται στη γεωργία, η οποία έχει επεκταθεί επιθετικά για λόγους «αυτάρκειας», ιδίως εν μέσω διεθνών κυρώσεων.

Η κατάρρευση της λίμνης Ουρμία

Η άλλοτε τεράστια αλμυρή λίμνη έχει συρρικνωθεί δραματικά λόγω φραγμάτων και γεωργικής χρήσης. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η περιβαλλοντική ζημιά είναι σε μεγάλο βαθμό μη αναστρέψιμη.

Το Ιράν βρίσκεται στον έκτο συνεχόμενο χρόνο ξηρασίας, με ειδικούς να επιβεβαιώνουν ότι το φαινόμενο δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Ακόμη κι αν ξεκινήσουν βροχές, η ζημιά έχει γίνει, καθώς οι υδροφόροι ορίζοντες έχουν στραγγίξει, τα οικοσυστήματα έχουν καταρρεύσει, τα φράγματα δεν μπορούν να αναπληρωθούν σε βάθος χρόνου

Εκκενώσεις: Μάλλον απίθανες, αλλά όχι αδύνατες

Αν και μαζική εκκένωση της Τεχεράνης θεωρείται αδύνατη, το κράτος έχει καταφύγει σε «έκτακτες διακοπές» το καλοκαίρι για να αναγκάσει τον κόσμο να εγκαταλείψει προσωρινά την πρωτεύουσα ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Το Ιράν πειραματίζεται και με τη σπορά νεφών (cloud seeding), αλλά τα αποτελέσματα θεωρούνται αμφισβητήσιμα.

Η πραγματική λύση απαιτεί μεταρρύθμιση, λιγότερη κατανάλωση νερού στη γεωργία και τη βιομηχανία, και μια νέα οικονομική στρατηγική. Όμως κάτι τέτοιο θα προκαλούσε κοινωνικές εκρήξεις.

Οι ειδικοί προειδοποιούν: «Η κρίση νερού δεν είναι πλέον περιβαλλοντικό ζήτημα – απειλεί την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα της χώρας».

Με πληροφορίες από CNN