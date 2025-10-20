Η λάθος «ρατσιστική» μετάφραση στον Ζελένσκι και το «πάρτι» στα σχόλια του BBC

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο του επίσημου λογαριασμού του BBC στο TikTok μετά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ερωτήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο για ποιον λόγο τον αποφεύγει ο Πούτιν και για το εάν τον «φοβάται», με τον ίδιο να απαντάει σχετικά. Ωστόσο, η αυτόματη μετάφραση του TikTok προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις, αφού ακούγεται ο Ουκρανός πρόεδρος να λέει κάτι με το γράμμα «ν».

Συγκεκριμένα, η λέξη που «σχημάτισε» η μετάφραση του TikTok ήταν η ρατσιστική έκφραση που χρησιμοποιούσαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν οι λευκοί ακροδεξιοί σε βάρος των αφροαμερικανών, με αποτέλεσμα στα σχόλια του λογαριασμού του BBC να γίνει «πάρτι»: «Είμαι Ουκρανός, αλλά τι είπε ο Ζελένσκι; τι είπε ακριβώς; ναι, ο Ζελένσκι έχει το δικαίωμα να το πει αυτό, ξέρω ότι ο Ζελένσκι είναι ρατσιστής, απλά δεν μπορώ να το αποδείξω».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Τι τον προέτρεψε ο Τραμπ

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η πληροφορία ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά τεταμένης συνάντησης στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση εξελίχθηκε σε «αντιπαράθεση με φωνές και ύβρεις», με τον Τραμπ να απορρίπτει χάρτες του μετώπου και να επαναλαμβάνει σχεδόν λέξη προς λέξη επιχειρήματα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε στον Ζελένσκι ότι ο Ρώσος ηγέτης τον είχε προειδοποιήσει πως θα «καταστρέψει» την Ουκρανία εάν δεν συμφωνήσει στους ρωσικούς όρους. Παρά την ένταση, ο Ουκρανός ηγέτης κατάφερε να αποσπάσει τουλάχιστον μια μερική αναδίπλωση από τον Τραμπ, ο οποίος κατέληξε να υποστηρίζει μια «παύση πυρός» στα σημερινά μέτωπα — μια θέση που, ωστόσο, παραμένει ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Τραμπ - Ζελένσκι: Η συνάντηση που άναψε φωτιές

Η συνάντηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο που ο Τραμπ επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο «διαμεσολαβητή» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την επιτυχία του να μεσολαβήσει σε προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ωστόσο, για το Κίεβο, η επίσκεψη είχε διαφορετικό στόχο: να εξασφαλίσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk μεγάλης εμβέλειας, τους οποίους ο Τραμπ τελικά αρνήθηκε να παραδώσει.

Πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονη λογομαχία, με τον Τραμπ να επιμένει πως η Ουκρανία πρέπει να «παραδώσει» ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία — αίτημα που ταυτίζεται με την πρόταση του Πούτιν, η οποία είχε διατυπωθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα σε τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών. «Ο Τραμπ πετούσε τους χάρτες στο τραπέζι, έβριζε συνεχώς και δήλωνε πως δεν αντέχει άλλο να βλέπει το μέτωπο της Ουκρανίας», ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να πρότεινε την Παρασκευή μια νέα συμφωνία: η Ουκρανία να παραδώσει τα υπόλοιπα εδάφη του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, με αντάλλαγμα μικρές περιοχές στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια. Αν και η πρόταση θεωρήθηκε από τη Μόσχα ως «παραχώρηση», για το Κίεβο ήταν εντελώς απαράδεκτη, καθώς θα σήμαινε την οριστική απώλεια μιας στρατηγικής περιοχής που βρίσκεται υπό μερική κατοχή από το 2014.

«Το να δοθεί το Ντονμπάς χωρίς μάχη είναι αδιανόητο για την ουκρανική κοινωνία, και ο Πούτιν το γνωρίζει πολύ καλά», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερεζκό, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου. «Δεν πρόκειται για εδάφη, αλλά για την ίδια την ύπαρξη της Ουκρανίας».