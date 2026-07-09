Η Λαγκάρντ βάζει τέλος στις φήμες για τη γαλλική προεδρία: Δεν θα είμαι υποψήφια

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, παρά τις φήμες κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα.

«Δεν είμαι υποψήφια για τίποτα, αλλά με ενδιαφέρει πολύ να προστατευθεί η Ευρώπη, να παραμείνει η Ευρώπη το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας», ήταν τα λόγια της προέδρου της ΕΚ στο Euronews.

Η Λαγκάρντ ανέφερε ότι παρακολουθεί την προεκλογική εκστρατεία εν όψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2027, ελπίζοντας ότι «η λογική θα επικρατήσει και ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει, όποιος και αν είναι ο ηγέτης της, ότι αποτελεί βασικό μέλος της Ευρώπης».

«Η Ευρώπη είναι το μοναδικό πεδίο όπου τα κράτη-μέλη, τα έθνη, ακόμη και η Γαλλία, μπορούν πραγματικά να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο», πρόσθεσε.

Το τάιμινγκ των δηλώσεων της Λαγκάρντ

Τα σχόλια της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήρθαν μόλις λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Μαρί Λεπέν, παρά το γεγονός ότι το Εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ. Παρά τις καταδίκες, της επιτράπηκε να θέσει υποψηφιότητα, αλλά πρέπει να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης. Ωστόσο η ίδια υποστηρίζει ότι λόγω της προσφυγής της στο ανώτατο δικαστήριο θα μπορέσει να κάνει την προεκλογικής εκστρατεία χωρία να φορέσει τελικά το «βραχιολάκι».

Η Λεπέν έχει μακρόχρονη παράδοση στην κριτική των ευρωπαϊκών θεσμών για τις υπερεθνικές εξουσίες τους και, αντίθετα, υποστηρίζει την επιστροφή σε μια Ευρώπη των εθνών. Το κόμμα της συνεργάζεται με τους «Πατριώτες για την Ευρώπη», μια ακροδεξιά ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, που ιδρύθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Με πληροφορίες από το Euronews