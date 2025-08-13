Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από το Smithsonian «ευθυγράμμιση» των μουσείων με το όραμα του προέδρου

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ενδελεχή αξιολόγηση των κυριότερων μουσείων της Ουάσινγκτον, τα οποία διαχειρίζεται ο οργανισμός Smithsonian Institution, ώστε να διασφαλιστεί ότι «ευθυγραμμίζονται» με το όραμα για την Αμερική που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, βασισμένο - σύμφωνα με την επίσημη επιστολή - στην «αλήθεια και τη λογική».

Η διαδικασία αυτή, με αφορμή τον εορτασμό της 250ής επετείου από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026, θα εξετάσει εκθέσεις, κείμενα και τον προγραμματισμό οκτώ μουσείων της πρωτεύουσας.

Στην επιστολή του Λευκού Οίκου επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην «απομάκρυνση διχαστικών ή μεροληπτικών αφηγήσεων» και στην «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους πολιτιστικούς θεσμούς». Παράλληλα γίνεται αναφορά σε προεδρικό διάταγμα που υπογράφηκε τον Μάρτιο, με το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο του περιεχομένου των μουσείων, κατηγορώντας τα για «ιστορικό αναθεωρητισμό» και φυλετική «ιδεολογική κατήχηση» την τελευταία δεκαετία.

Η επανεξέταση θα αφορά τα εξής ιδρύματα:

Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας,

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,

Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού,

Μουσείο των Ινδιάνων της Αμερικής,

Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος,

Μουσείο Smithsonian Αμερικανικής Τέχνης,

Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων (National Portrait Gallery) και

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός 120 ημερών – έως τις αρχές του 2026 – τα μουσεία θα πρέπει να προχωρήσουν σε τυχόν απαραίτητες αλλαγές, αντικαθιστώντας τις «διχαστικές ή ιδεολογικές» διατυπώσεις με «ενωτικές, ιστορικά ακριβείς και εποικοδομητικές περιγραφές».

Το Smithsonian Institution δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, AFP