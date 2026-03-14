Η κυβέρνηση Τραμπ θα λάβει 10 δισ. δολάρια για τη μεσολάβηση στη συμφωνία για το TikTok

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει 10 δισ. δολάρια από επενδυτές, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τη δημιουργία μιας έκδοσης του TikTok που θα ελέγχεται από τις ΗΠΑ.

Το ποσό των 10 δισ. δολαρίων, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ως ένα είδος τέλους συναλλαγής, θα καταβληθεί από επενδυτές που υποστηρίζουν την αμερικανική κυβέρνηση και οι οποίοι ανέλαβαν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ από τη μητρική κινεζική εταιρεία ByteDance, σύμφωνα με δημοσίευμα που εμφανίστηκε αρχικά στη Wall Street Journal.

Μεταξύ των επενδυτών της δημοφιλούς εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης συγκαταλέγονται η εταιρεία λογισμικού Oracle, η MGX, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake.

Οι εν λόγω εταιρείες, μαζί με άλλους επενδυτές, κατέβαλαν 2,5 δισ. δολάρια στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής τον Ιανουάριο και πρόκειται να πραγματοποιήσουν περαιτέρω πληρωμές στο πλαίσιο αυτής της ασυνήθιστης συμφωνίας, έως ότου το συνολικό ποσό φτάσει τα 10 δισ. δολάρια.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν «ένα τεράστιο τέλος απλώς και μόνο για τη σύναψη της συμφωνίας», προσθέτοντας ότι δεν θέλει να «χαθεί αυτή η ευκαιρία». Ο πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τον Σεπτέμβριο που ενέκρινε τη συμφωνία, εν μέσω διακομματικών ανησυχιών ότι η κινεζική ιδιοκτησία του TikTok αποτελούσε πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια, λόγω της τεράστιας δημοτικότητας της εφαρμογής στις ΗΠΑ.

«Ανήκει σε Αμερικανούς - και μάλιστα πολύ εξελιγμένους Αμερικανούς», δήλωσε ο Τραμπ κατά την υπογραφή του διατάγματος. «Θα λειτουργεί πλήρως ως αμερικανική πλατφόρμα».

Θα λάβουν το 70% της αξίας της πλατφόρμας

Το γεγονός ότι μια κυβέρνηση λαμβάνει τέλος συναλλαγής σε συμφωνία μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο. Το ποσό των 10 δισ. δολαρίων είναι επίσης πολύ υψηλότερο από το περίπου 1% της αξίας μιας συμφωνίας που συνήθως λαμβάνουν οι επενδυτικές τράπεζες σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει δηλώσει ότι η αμερικανική εκδοχή του TikTok αποτιμάται περίπου στα 14 δισ. δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσό που λαμβάνει η κυβέρνηση αντιστοιχεί σχεδόν στο 70% της αξίας της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το TikTok θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο οι επενδυτές θα πρέπει να μοιράζονται μέρος των κερδών με τη ByteDance.

Το τέλος αυτό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της ασυνήθιστης εμπλοκής της κυβέρνησης Τραμπ στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η διοίκηση έχει επίσης αποκτήσει συμμετοχές σε εταιρείες όπως η Intel και η USA Rare Earth, η οποία εξορύσσει κρίσιμα ορυκτά.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Τραμπ λάνσαρε το δικό του κρυπτονόμισμα ενώ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, με επενδυτές στο εγχείρημα να λαμβάνουν - σύμφωνα με πληροφορίες - «εγγυημένη άμεση πρόσβαση» στον πρόεδρο έναντι επένδυσης 5 εκατ. δολαρίων.

Επιπλέον, το Σάββατο, το περιοδικό «The Atlantic» ανέφερε ότι ο προσωπικός αριθμός τηλεφώνου του Τραμπ πωλείται σε διευθύνοντες συμβούλους, αλλά και σε επενδυτές κρυπτονομισμάτων – ενώ δημοσιογράφοι ανταλλάσσουν τον αριθμό αυτό με τους αριθμούς άλλων ηγετών παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Guardian



