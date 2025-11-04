Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει στο μισό την επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τον Νοέμβριο θα καταβάλει μόνο τη μισή επισιτιστική βοήθεια στους 42 εκατομμύρια πολίτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SNAP, το οποίο στηρίζει οικονομικά τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έρχεται εν μέσω της παρατεταμένης δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) του ομοσπονδιακού κράτους, που έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων. Παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν τη συνέχιση του προγράμματος χωρίς περικοπές, το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διαθέτει μόνο 4,65 δισ. δολάρια από τα αποθεματικά εκτάκτου ανάγκης – ποσό που καλύπτει περίπου το 50% των αναγκών για τον μήνα Νοέμβριο.

Το πρόγραμμα SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), γνωστό και ως «κουπόνια τροφίμων», αποτελεί τη βασική γραμμή στήριξης για νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των 1.632 δολαρίων μηνιαίως για ένα άτομο ή 2.215 δολαρίων για ένα ζευγάρι. Το συνολικό μηνιαίο κόστος του αγγίζει τα 9 δισ. δολάρια, ποσό που πλέον δεν μπορεί να καλυφθεί λόγω του αδιεξόδου στη χρηματοδότηση.

Ο Λευκός Οίκος αποδίδει την κατάσταση στο πολιτικό αδιέξοδο μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχία έγκρισης του προϋπολογισμού. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν θέλει οι Αμερικανοί να πεινούν», ωστόσο επέρριψε την ευθύνη στους Δημοκρατικούς για το παρατεταμένο κλείσιμο της κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι «εργαλειοποιεί την πείνα» εκατομμυρίων πολιτών «για πολιτικούς λόγους», ενώ οργανώσεις αλληλεγγύης προειδοποιούν για δραματικές επιπτώσεις στους δικαιούχους του προγράμματος τις επόμενες εβδομάδες.



