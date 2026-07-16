Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί την ειδική προστασία για ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά σε ανάδοχη φροντίδα

Η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε επισήμως έναν κανόνα της εποχής Μπάιντεν που είχε στόχο να εξασφαλίσει ασφαλή και υποστηρικτικά ανάδοχα περιβάλλοντα για ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά στο αμερικανικό σύστημα αναδοχής.

Ο κανόνας, γνωστός ως Designated Placement Rule, είχε εκδοθεί το 2024 και αφορούσε φορείς παιδικής προστασίας που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Προέβλεπε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έπρεπε να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν κατάλληλες ανάδοχες οικογένειες ή δομές για παιδιά που αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+ και ζητούν ή θα ωφελούνταν από ένα τέτοιο υποστηρικτικό περιβάλλον.

Στην πράξη, ο κανόνας ζητούσε από τις υπηρεσίες αναδοχής να μπορούν να βρίσκουν περιβάλλοντα όπου τα παιδιά δεν θα υφίστανται απόρριψη, πίεση ή κακοποίηση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Περιλάμβανε επίσης απαιτήσεις για σχετική κατάρτιση και πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης.

Ο κανόνας δεν είχε τεθεί πλήρως σε εφαρμογή. Η εφαρμογή του μπλοκαρίστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Τέξας και τον Ιούνιο του 2025 ακυρώθηκε στο σύνολό του. Η κυβέρνηση Τραμπ ολοκλήρωσε τώρα τη διαδικασία αφαίρεσής του από τον Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών, υποστηρίζοντας ότι οι διατάξεις δεν έχουν πλέον νομική ισχύ και ότι η κατάργησή τους αποσαφηνίζει το πλαίσιο για τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η πολιτική σημασία της κίνησης, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερη από την τεχνική αφαίρεση ενός ανενεργού κανόνα. Για τις οργανώσεις και τους Δημοκρατικούς βουλευτές που αντιδρούν, η κυβέρνηση Τραμπ δεν αντικαθιστά τον κανόνα με κάποια άλλη προστασία. Απλώς σβήνει την ειδική πρόβλεψη για μια ομάδα παιδιών που βρίσκεται ήδη σε αυξημένο κίνδυνο μέσα στο σύστημα αναδοχής.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Μαρκ Τακάνο, πρόεδρος του Congressional Equality Caucus, δήλωσε ότι κάθε παιδί σε ανάδοχη φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών, αξίζει ένα ασφαλές σπίτι. Όπως είπε, η κατάργηση του κανόνα χωρίς εναλλακτικό πλαίσιο προστασίας «θέτει τα παιδιά σε κίνδυνο, απλά και καθαρά».

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Η Δημοκρατική βουλεύτρια Άντζι Κρεγκ χαρακτήρισε την απόφαση ακόμη μία επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και ζήτησε από το υπουργείο Υγείας να προτείνει άμεσα νέο κανόνα που θα προστατεύει τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά στο σύστημα αναδοχής. Η Λατίφα Σάιμον, αντιπρόεδρος του Congressional Equality Caucus, σημείωσε ότι, έχοντας εργαστεί με νέες γυναίκες, μη δυαδικά και τρανς παιδιά που επηρεάστηκαν από τα συστήματα αναδοχής και νεανικής δικαιοσύνης, πιστεύει πως όλα τα παιδιά σε ανάδοχη φροντίδα αξίζουν να τοποθετούνται σε περιβάλλοντα όπου θα είναι ασφαλή, αποδεκτά και υποστηριγμένα.

Οι Ρεπουμπλικανοί αντίπαλοι του κανόνα, με επικεφαλής τον γενικό εισαγγελέα του Τέξας Κεν Πάξτον, είχαν υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν υπερέβη την αρμοδιότητά της και ότι ο κανόνας παραβίαζε συνταγματικές αρχές για τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται τα ομοσπονδιακά κονδύλια. Υποστήριξαν επίσης ότι θα μπορούσε να αποκλείσει θρησκευτικούς φορείς ή ανάδοχες οικογένειες που αντιτίθενται σε ΛΟΑΤΚΙ+ επιβεβαιωτικές πρακτικές.

Για τους υποστηρικτές του κανόνα, αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Η συζήτηση μετατοπίζεται από την ασφάλεια του παιδιού στην ελευθερία των φορέων να μη στηρίζουν την ταυτότητα του παιδιού. Και έτσι, στο όνομα της «απορρύθμισης», η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποσύρει την ειδική αναγνώριση ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά στο σύστημα αναδοχής δεν χρειάζονται απλώς μια στέγη, αλλά ένα περιβάλλον όπου δεν θα αναγκάζονται να εξαφανιστούν για να θεωρηθούν ασφαλή.

με στοιχεία από Pink News