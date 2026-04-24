Η κυβέρνηση Τραμπ χαλαρώνει τους περιορισμούς για τη μαριχουάνα χωρίς να τη νομιμοποιεί

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην ανακατάταξη της μαριχουάνας στο αμερικανικό νομικό πλαίσιο, μετακινώντας την από την αυστηρότερη κατηγορία ουσιών στην κατηγορία III, σε μια κίνηση που ενδέχεται να επηρεάσει την ιατρική έρευνα και την πρόσβαση ασθενών σε θεραπείες.

Η απόφαση έρχεται περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον Τραμπ, με το οποίο είχε ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει την αλλαγή ταξινόμησης βάσει του Controlled Substances Act, του βασικού ομοσπονδιακού νόμου για τις ελεγχόμενες ουσίες.

Μέχρι σήμερα, η μαριχουάνα βρισκόταν στην κατηγορία I, μαζί με ουσίες όπως η ηρωίνη και το LSD, που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες και χωρίς αποδεδειγμένη ιατρική χρήση. Με τη μεταφορά της στην κατηγορία III, εντάσσεται πλέον σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει φάρμακα όπως η κεταμίνη και τα αναβολικά στεροειδή, τα οποία επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις για ιατρική χρήση.

Την απόφαση υπέγραψε ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Todd Blanche, ο οποίος ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης «υλοποιεί τη δέσμευση του προέδρου για βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης». Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή θα επιτρέψει πιο στοχευμένη και επιστημονικά αυστηρή έρευνα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ουσίας, διευρύνοντας παράλληλα την πρόσβαση των ασθενών και ενισχύοντας τη δυνατότητα των γιατρών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Η εξέλιξη ακολουθεί πρόσφατη πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου για επιτάχυνση της αξιολόγησης ψυχεδελικών ουσιών, όπως η ιμπογκαΐνη, που προέρχεται από αφρικανικό φυτό και σήμερα κατατάσσεται επίσης στις πιο αυστηρά ελεγχόμενες ουσίες. Το σχετικό διάταγμα ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερη έρευνα σχετικά με πιθανές ιατρικές εφαρμογές.

Κατά την υπογραφή εκείνης της απόφασης, ο Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση στη διαδικασία ανακατάταξης της μαριχουάνας, κατηγορώντας ομοσπονδιακούς αξιωματούχους ότι «καθυστερούν σκόπιμα» την εφαρμογή της πολιτικής του.

Η αλλαγή κατηγορίας δεν συνεπάγεται άμεση νομιμοποίηση της μαριχουάνας σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ούτε επηρεάζει τις ποινές όσων έχουν καταδικαστεί για κατοχή. Παραμένουν επίσης σημαντικοί περιορισμοί, ιδίως στον τραπεζικό τομέα, λόγω κανονισμών για το ξέπλυμα χρήματος. Σήμερα, η χρήση της μαριχουάνας επιτρέπεται σε κάποια μορφή σε περίπου 40 πολιτείες των ΗΠΑ, ωστόσο η διακίνηση μεταξύ πολιτειών εξακολουθεί να υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς ακόμη και μετά την ανακατάταξη.

Η αγορά της κάνναβης στις πολιτείες όπου είναι νόμιμη αντιμετωπίζει ήδη πλεονάζουσα παραγωγή, με αποτέλεσμα σημαντική πτώση στις τιμές χονδρικής, φαινόμενο που αποκαλείται «ganja glut».

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Ρεπουμπλικανός σύμβουλος Roger Stone έχει χαρακτηρίσει «κρίσιμη» την ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, υπογραμμίζοντας την απήχηση του ζητήματος σε νεότερους και πιο φιλελεύθερους ψηφοφόρους.

Η ανακοίνωση έρχεται τρεις εβδομάδες μετά την απομάκρυνση της γενικής εισαγγελέως Pam Bondi, η οποία είχε εκφράσει στο παρελθόν αντίθεση σε μεταρρυθμίσεις για τη μαριχουάνα. Τη θέση της ανέλαβε ο Blanche, ο οποίος κατά την ακρόασή του στο Κογκρέσο είχε δηλώσει ότι θα εξετάσει το ζήτημα σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας Drug Enforcement Administration.

Η κατάταξη των ουσιών στις ΗΠΑ βασίζεται σε κριτήρια όπως η ιατρική χρήση, η πιθανότητα κατάχρησης και ο κίνδυνος εξάρτησης.

Σε επίπεδο κοινής γνώμης, οι Αμερικανοί εμφανίζονται σε πλειοψηφία υπέρ της χαλάρωσης των περιορισμών, αν και η στήριξη έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Δημοσκόπηση των Economist και YouGov έδειξε ότι το 53% των ενηλίκων υποστηρίζει τη νομιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του 35% των Ρεπουμπλικανών.

Παράλληλα, έρευνα της πλατφόρμας NuggMD κατέγραψε υψηλότερα ποσοστά στήριξης για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της κυβέρνησης, με το 83% να δηλώνει υπέρ και μόλις το 7% κατά.

Η ανακατάταξη αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το πεδίο της έρευνας και της ιατρικής χρήσης, χωρίς να μεταβάλλει άμεσα το συνολικό νομικό καθεστώς της μαριχουάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από Guardian