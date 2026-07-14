Η κυβέρνηση Τραμπ επέστρεψε 81 δισ. δολάρια σε εταιρείες αφού οι δασμοί κρίθηκαν παράνομοι

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ήδη επιστρέψει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς που είχε εισπράξει, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ήταν παράνομοι, σύμφωνα με στοιχεία του προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Οι δασμοί στις εισαγωγές αποτέλεσαν βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι.

Τον Φεβρουάριο, όμως, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε μεγάλο μέρος των επιπλέον δασμών που είχε επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να επιστρέψει τα χρήματα στις εταιρείες που τους είχαν καταβάλει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιστροφές δασμών έφτασαν τα 81 δισ. δολάρια από την αρχή του οικονομικού έτους (Οκτώβριος 2025), έναντι μόλις 5 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η αύξηση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, με τις περισσότερες επιστροφές να πραγματοποιούνται τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι οι δασμοί θα ενίσχυαν τη βιομηχανία, θα βελτίωναν τις εμπορικές συμφωνίες και θα μείωναν το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ωστόσο, το έλλειμμα αυξήθηκε ξανά, φτάνοντας τα 1,367 τρισ. δολάρια στους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους, σημειώνοντας άνοδο 2%.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ δαπάνησαν πάνω από 1 τρισ. δολάρια μόνο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (+14%), ενώ οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5% λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο προσωρινός παγκόσμιος δασμός 10% που έχει επιβάλει η κυβέρνηση λήγει στις 24 Ιουλίου, ωστόσο ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει νέους δασμούς, επικαλούμενος ανεπαρκή εφαρμογή των νόμων κατά της καταναγκαστικής εργασίας και την υπερβάλλουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα.

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