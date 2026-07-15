Η κυβέρνηση Τραμπ δεν προχωρά το σχέδιο για μπλόκο στη φροντίδα τρανς ανηλίκων

Η κυβέρνηση Τραμπ κάνει πίσω από μία από τις πιο επιθετικές απόπειρες να μπλοκάρει σε εθνικό επίπεδο την πρόσβαση τρανς ανηλίκων σε φυλοεπιβεβαιωτική φροντίδα.

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που απέκτησε το NPR, το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ δεν θα οριστικοποιήσει προτεινόμενο κανόνα που θα μπορούσε να στερήσει από νοσοκομεία σε όλη τη χώρα τη χρηματοδότηση μέσω Medicare και Medicaid, αν παρείχαν παιδιατρική φυλοεπιβεβαιωτική φροντίδα.

Ο κανόνας είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο από τα Centers for Medicare and Medicaid Services, την υπηρεσία που εποπτεύει τα δύο μεγάλα ομοσπονδιακά προγράμματα υγείας, υπό τη διοίκηση του Μεχμέτ Οζ. Θα αφορούσε όχι μόνο πολιτείες που ήδη περιορίζουν ή απαγορεύουν τη φροντίδα τρανς ανηλίκων, αλλά και νοσοκομεία σε πολιτείες όπου η πρόσβαση παραμένει νόμιμη. Με άλλα λόγια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιχειρούσε να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση ως μοχλό πίεσης για να επιβάλει έναν πρακτικό εθνικό αποκλεισμό.

Η απειλή ήταν τεράστια. Medicare και Medicaid αντιστοιχούν σε μεγάλο μέρος των εσόδων των αμερικανικών νοσοκομείων, και η απώλεια αυτής της χρηματοδότησης θα μπορούσε να κάνει σχεδόν αδύνατη τη συνέχιση της σχετικής φροντίδας. Ακόμη και νοσοκομεία που δεν συμφωνούν πολιτικά με την κυβέρνηση θα είχαν ισχυρό κίνητρο να σταματήσουν τις υπηρεσίες, για να μη διακινδυνεύσουν τη λειτουργία τους.

Η προτεινόμενη ρύθμιση προκάλεσε περισσότερα από 30.000 δημόσια σχόλια μέσα σε επτά μήνες. Μεγάλες ιατρικές οργανώσεις, ανάμεσά τους η American Medical Association και η Children’s Hospital Association, πίεσαν την κυβέρνηση να την αποσύρει, υποστηρίζοντας ότι η φυλοεπιβεβαιωτική φροντίδα αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική πρακτική για τη δυσφορία φύλου και ότι οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από γιατρούς, ασθενείς και οικογένειες, όχι μέσω πολιτικής απειλής προς τα νοσοκομεία.

Η υποχώρηση θεωρείται νίκη για οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων και για τους ιατρικούς φορείς που αντιστάθηκαν στον κανόνα. Ο Σαμ Μπάγκενστος, πρώην νομικός σύμβουλος του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, τη χαρακτήρισε νίκη για όσους υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των τρανς ανθρώπων, προειδοποιώντας όμως ότι δεν σημαίνει συνολική υποχώρηση της επιθετικής στάσης της κυβέρνησης Τραμπ.

Τα Centers for Medicare and Medicaid Services αρνήθηκαν να σχολιάσουν την απόσυρση του κανόνα, λέγοντας ότι δεν σχολιάζουν μελλοντικές ρυθμιστικές κινήσεις ή πιθανές ενέργειες. Στην ίδια ανακοίνωση, ωστόσο, η υπηρεσία επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης κατά των παρεμβάσεων που χαρακτηρίζει ιδεολογικά υποκινούμενες σε «ευάλωτα παιδιά».

Η διατύπωση αυτή παραμένει μέρος της πολιτικής μάχης γύρω από τη φροντίδα τρανς ανηλίκων στις ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικανοί συχνά εστιάζουν στις χειρουργικές επεμβάσεις, παρότι αυτές είναι σπάνιο μέρος της φροντίδας για ανηλίκους και αφορούν κυρίως μεγαλύτερους εφήβους υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Η δημόσια συζήτηση, όμως, συχνά μετατοπίζεται εκεί, επειδή η εικόνα της «επέμβασης σε παιδιά» λειτουργεί πολιτικά πολύ πιο φορτισμένα από την πραγματικότητα της ψυχολογικής υποστήριξης, των αναστολέων εφηβείας ή της ορμονοθεραπείας.

Η διαμάχη αφορά και το όριο της ομοσπονδιακής εξουσίας πάνω στην ιατρική πρακτική. Η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί συχνά τη χρηματοδότηση Medicare και Medicaid για να επιβάλει βασικούς κανόνες υγείας και ασφάλειας στα νοσοκομεία. Εδώ, όμως, οι επικριτές του κανόνα υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση επιχειρούσε κάτι διαφορετικό: να χρησιμοποιήσει τη συμμετοχή των νοσοκομείων σε ομοσπονδιακά προγράμματα για να επιβάλει μια ιδεολογική απαγόρευση σε συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών και σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

Η υποχώρηση δεν σημαίνει ότι η επίθεση στη φυλοεπιβεβαιωτική φροντίδα σταματά. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη κινηθεί σε πολλά μέτωπα κατά των δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων, ενώ οι δικαστικές αποφάσεις των τελευταίων ετών έχουν ενισχύσει την ευχέρεια πολιτειών να περιορίζουν την πρόσβαση τρανς ανηλίκων σε σχετική φροντίδα. Η απόσυρση αυτού του κανόνα αφαιρεί ένα ισχυρό ομοσπονδιακό όπλο, αλλά δεν αλλάζει το συνολικό πεδίο σύγκρουσης.

Γι’ αυτό και η είδηση είναι σημαντική ακριβώς ως ανάσα, όχι ως τέλος της μάχης. Νοσοκομεία σε πολιτείες όπου η φροντίδα παραμένει νόμιμη δεν θα βρεθούν, προς το παρόν, μπροστά στο δίλημμα να χάσουν κρίσιμη χρηματοδότηση ή να σταματήσουν να περιθάλπουν τρανς ανηλίκους.

Για τις οικογένειες που αναζητούν φροντίδα, αυτή η διαφορά δεν είναι τεχνική. Μπορεί να σημαίνει αν θα υπάρχει ακόμη ένα νοσοκομείο που θα ανοίγει την πόρτα.

με στοιχεία από Out