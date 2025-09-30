Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με αποκλεισμό από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει τη διαμάχη της με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ξεκινώντας διαδικασία που ενδέχεται να καταστήσει το παλαιότερο και πλουσιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ μη επιλέξιμο για ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις, λόγω καταγγελιών για αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη.

Σε επιστολή που απευθύνθηκε τη Δευτέρα προς τον πρόεδρο του Χάρβαρντ, Άλαν Γκάρμπερ, το Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) ανακοίνωσε ότι παραπέμπει το πανεπιστήμιο σε μια διαδικασία γνωστή ως “debarment”. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να επιφέρει το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα στην ιστορία του Χάρβαρντ, θέτοντας σε κίνδυνο δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ομοσπονδιακός δικαστής της Βοστόνης αποφάσισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποκαταστήσει 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια ερευνητικής χρηματοδότησης που είχε παγώσει νωρίτερα φέτος. Η διαδικασία debarment, που ουσιαστικά θα καθιστούσε το πανεπιστήμιο ανίκανο να συνεργαστεί με την κυβέρνηση, αποτελεί έναν ακόμη τρόπο για τη Λευκή Οικία να διακόψει τη χρηματοδότηση.

Ο εκπρόσωπος του Χάρβαρντ δεν έκανε άμεση δήλωση. Στο παρελθόν, το πανεπιστήμιο έχει αναφέρει ότι έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού στην πανεπιστημιούπολη και ότι οι επιθέσεις της κυβέρνησης παραβιάζουν τα δικαιώματα του Χάρβαρντ σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις Λευκού Οίκου - Χάρβαρντ

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Χάρβαρντ και Λευκού Οίκου βρίσκονται σε αδιέξοδο, μετά την απόφαση του δικαστή στις 3 Σεπτεμβρίου ότι η κυβέρνηση είχε παρανόμως διακόψει τη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η διαδικασία debarment εφαρμόζεται σε οργανισμούς που θεωρούνται μη υπεύθυνοι για συνεργασία με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το Χάρβαρντ δεν έχει αντιμετωπίσει επαρκώς τα ζητήματα αντισημιτισμού.

Αυτή η κίνηση αποτελεί την τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Χάρβαρντ. Τον Μάιο, η Υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον είχε στείλει επιστολή στο πανεπιστήμιο αναφέροντας ότι δεν θα είναι πλέον επιλέξιμο για μελλοντικές ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις. Η κυβέρνηση έχει επίσης απειλήσει την απαλλαγή του Χάρβαρντ από φόρους και τη δυνατότητά του να εγγράψει διεθνείς φοιτητές.

Η διαδικασία debarment περιλαμβάνει αρκετά βήματα, και δεν είναι βέβαιο ότι το Χάρβαρντ θα αποκλειστεί οριστικά από τη χρηματοδότηση. Πρώτο βήμα είναι η προτεινόμενη αναστολή όλων των ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων για ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου η κυβέρνηση θα εξετάσει αν το Χάρβαρντ πρέπει να αποκλειστεί μόνιμα. Το πανεπιστήμιο έχει 20 ημέρες από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για να ζητήσει ακρόαση.

Το Χάρβαρντ και η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση των πιέσεων της κυβέρνησης σχετικά με αντισημιτισμό και θέματα ποικιλομορφίας. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι απαιτεί τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια από το Χάρβαρντ.

Με πληροφορίες Wall Street Journal