Η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε ερωτήσεις περί σεξουαλικού προσανατολισμού από 360 ομοσπονδιακές έρευνες

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφαιρέσει ερωτήσεις που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου από περίπου 360 ομοσπονδιακές συλλογές δεδομένων, σύμφωνα με μελέτη του UCLA Williams Institute που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2026.

Η αλλαγή ακολουθεί εκτελεστικό διάταγμα του Ιανουαρίου 2025, με το οποίο αναγνωρίζονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο μόνο δύο φύλα, άνδρας και γυναίκα. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 94% των αφαιρέσεων αφορά δείκτες ταυτότητας φύλου, ενώ καταγράφηκε και η αφαίρεση 60 δεικτών που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Επιπλέον, αναφορές σε σεξουαλικό προσανατολισμό και/ή ταυτότητα φύλου διαγράφηκαν από 23 έρευνες που αφορούν κίνητρα προκατάληψης, περιορίζοντας τη δυνατότητα καταγραφής διακρίσεων με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η συστηματική συλλογή δεδομένων είναι κρίσιμη για την αποτύπωση ανισοτήτων σε τομείς όπως η υγεία, η οικονομική ασφάλεια και η έκθεση σε βία. Όπως δήλωσε η Lauren Bouton, επικεφαλής της μελέτης, «τα ομοσπονδιακά δεδομένα για σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου είναι απαραίτητα για την κατανόηση των LGBTQ+ πληθυσμών στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Elana Redfield, διευθύντρια ομοσπονδιακής πολιτικής στο Williams Institute, σημείωσε ότι η κατάργηση των συγκεκριμένων δεικτών «αποδυναμώνει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να παρακολουθεί ανισότητες και να τεκμηριώνει ή να προλαμβάνει διακρίσεις».

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών αποφάσεων της διοίκησης Τραμπ που αφορούν ζητήματα φύλου και LGBTQ+ ορατότητας.

Το ερώτημα πλέον δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο των ερευνών, αλλά το τι σημαίνει θεσμικά όταν μια κοινότητα παύει να μετριέται.