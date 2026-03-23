Η «κρίση της κεταμίνης» στην Αγγλία: Το ναρκωτικό φτάνει σε παιδιά μόλις 10 ετών

Παρομοιάζοντας το με «μία κανονική επιχείρηση που πουλά νόμιμα προϊόντα», αστυνομικός του Μάντσεστερ στην Αγγλία, θίγει το ζήτημα χρήσης κεταμίνης και, δη, από τους ανηλίκους.

Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο στο Μάντσεστερ, ένας ερευνητής social media της αστυνομίας δείχνει πόσο εύκολο είναι πλέον να αγοράσει κανείς κεταμίνη μέσω διαδικτύου. Πρόκειται για έναν από τους δύο ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς της Greater Manchester Police που εντοπίζουν πλατφόρμες, φόρουμ και ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, όπου εγκληματικά δίκτυα πωλούν ναρκωτικά.

«Λειτουργεί ουσιαστικά σαν μια κανονική επιχείρηση, όπως η Amazon που πουλά νόμιμα προϊόντα», εξηγεί. «Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται είναι το Snapchat, το Telegram, βλέπουμε πολύ δραστηριότητα και στο WhatsApp, όλα αυτά για να αποφεύγονται οι παραδοσιακές μέθοδοι αστυνόμευσης».

Αυτό που περιγράφει μοιάζει με ένα συνεχές «παιχνίδι γάτας-ποντικιού», με οδηγό ένα ναρκωτικό κατηγορίας Β, η χρήση του οποίου καταγράφει επίπεδα-ρεκόρ.

Κεταμίνη: Χρήση από παιδιά, ακόμη και 10 ετών

Ο επικεφαλής της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, ντετέκτιβ Τζόζεφ Χάροπ, τονίζει ότι η κεταμίνη δημιουργεί πρωτοφανείς προκλήσεις για τις αρχές.

«Είναι εύκολα διαθέσιμη και πολύ φθηνή, γι’ αυτό και γίνεται ελκυστική για παιδιά και νέους», σημειώνει. «Υπάρχει μια ανησυχητική τάση: όλο και μικρότερα παιδιά τη χρησιμοποιούν. Έχουμε περιπτώσεις παιδιών μόλις 10 ετών, είτε ως χρήστες είτε ως μέρος της διακίνησης».

Ταυτόχρονα, εγκληματικές ομάδες κερδίζουν χρήματα εξάγοντας κεταμίνη σε χώρες όπου η πρόσβαση είναι πιο περιορισμένη.

Κεταμίνη: Πώς επιχειρούν οι εγκληματικές οργανώσεις στην Αγγλία

Οι διακινητές στήνουν κανονικά «ηλεκτρονικά καταστήματα» στα social media, με πλήρη μενού, αξιολογήσεις πελατών και προσφορές. Σε κάποιες περιπτώσεις, μαζί με τα ναρκωτικά στέλνονται ακόμη και δωρεάν γλυκά.

Η κεταμίνη πωλείται συχνά δίπλα σε κοκαΐνη και MDMA, σε διαφορετικές περιεκτικότητες και ποσότητες. Οι συναλλαγές γίνονται με κρυπτονομίσματα, ενώ η παράδοση πραγματοποιείται συνήθως ταχυδρομικά.

Όταν οι αρχές εντοπίζουν τέτοιους λογαριασμούς, τους αναφέρουν στις πλατφόρμες. Ωστόσο, η ανταπόκριση δεν είναι πάντα άμεση.

«Κάποιες εταιρείες αντιδρούν μέσα σε 24 ώρες και κατεβάζουν το περιεχόμενο. Άλλες το αγνοούν και αφήνουν τους λογαριασμούς ενεργούς», αναφέρει ο ερευνητής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε επιχείρηση στο Σάλφορντ, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε διαμέρισμα, συλλαμβάνοντας δύο άνδρες που συνδέονται με δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι τα «ναρκωτικά του πάρτι» αποτελούν αυξανόμενο πρόβλημα, ιδιαίτερα σε περιοχές με φοιτητές και νέους επαγγελματίες.

Κεταμίνη: «Δεν λύνεται μόνο με συλλήψεις»

Η αστυνομία παραδέχεται ότι η καταπολέμηση του φαινομένου δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στην καταστολή.

Χαρακτηριστική είναι πρόσφατη υπόθεση σχεδόν θανατηφόρας υπερδοσολογίας, όπου αντί για δίωξη, οι αρχές έστειλαν το δείγμα για ανάλυση, ώστε να εντοπιστεί η επικίνδυνη ουσία και να εκδοθεί προειδοποίηση.

Η κεταμίνη, πλέον ευρέως διαδεδομένη και εύκολα προσβάσιμη, αναγκάζει τις αρχές να αλλάξουν στρατηγική – σε ένα φαινόμενο που εξελίσσεται ταχύτερα από τους μηχανισμούς ελέγχου.

Με πληροφορίες από Sky News