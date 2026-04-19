Η κρίση στο Ιράν παραμερίζει τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης από την ατζέντα της Συνόδου Κορυφής

Η ήδη πιεσμένη οικονομία φαίνεται πως υποχωρεί εκ νέου από τις βασικές προτεραιότητες των Ευρωπαίων ηγετών, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσει στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα.

Η συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στις 23–24 Απριλίου στην Κύπρο, είχε αρχικά σχεδιαστεί για να επικεντρωθεί στον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ και στις οικονομικές προκλήσεις της Ένωσης.

Ωστόσο, η κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν έχει αλλάξει τις προτεραιότητες, με τους ηγέτες να αναγκάζονται να αφιερώσουν μεγάλο μέρος της συζήτησης στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις πιθανές επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία.

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ύψους 1,8 τρισ. ευρώ παραμένει στην ατζέντα, αλλά με περιορισμένο χρόνο συζήτησης.





Η Ευρώπη ανάμεσα σε κρίσεις και καθυστερήσεις

Ο εισηγητής του προϋπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Siegfried Mureșan, τόνισε ότι οι ηγέτες ορθώς επικεντρώνονται στις άμεσες γεωπολιτικές κρίσεις, προειδοποίησε όμως ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αγνοεί τα μακροπρόθεσμα ζητήματα.

Όπως σημείωσε, οποιαδήποτε καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα από το 2028 και μετά, επηρεάζοντας τη λειτουργία και τις πληρωμές της Ένωσης.

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν ζητήσει από την Κομισιόν να λάβει μέτρα για την προστασία πολιτών και επιχειρήσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας, οι οποίες επιδεινώνονται λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στο Ιράν και των προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Η παρατεταμένη ένταση έχει προκαλέσει συμφόρηση σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, με την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου να δέχεται πιέσεις.

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε παγκόσμια ύφεση.



Η οικονομία της Ευρώπης σε δεύτερο πλάνο

Παρά τις προειδοποιήσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι ΗΠΑ και Κίνας, πολλά από τα σχετικά σχέδια έχουν «παγώσει», καθώς η πολιτική ατζέντα κυριαρχείται από ζητήματα ασφάλειας και άμεσης κρίσης.

Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της ΕΕ είναι τεχνικά έτοιμο, όμως τα κράτη-μέλη δεν έχουν προχωρήσει σε ουσιαστική συζήτηση, καθώς η προσοχή τους είναι στραμμένη σε πιο επείγοντα θέματα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια δύσκολη εξίσωση, καθώς πρέπει ταυτόχρονα να διαχειριστεί την ενεργειακή κρίση, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του προϋπολογισμού.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει αναγνωρίσει την πολυπλοκότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι οι ηγέτες θα πρέπει να δώσουν κατευθύνσεις τόσο για τη διεθνή κρίση όσο και για τη μελλοντική οικονομική στρατηγική της ΕΕ.

Με πληροφορίες από POLITICO