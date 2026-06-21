Η Κριμαία σταματά τις πωλήσεις καυσίμων σε ιδιώτες λόγω ελλείψεων

Οι φιλορωσικές αρχές στην κατεχόμενη Κριμαία ανέστειλαν την πώληση καυσίμων στο κοινό, επικαλούμενες τις σοβαρές ελλείψεις που έχουν προκληθεί από τα συνεχιζόμενα ουκρανικά πλήγματα σε υποδομές ανεφοδιασμού και μεταφοράς καυσίμων.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της χερσονήσου, Σεργκέι Αξιόνοφ, ανακοίνωσε ότι τα πρατήρια καυσίμων θα εξυπηρετούν πλέον αποκλειστικά κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς που θεωρούνται απαραίτητοι για τη λειτουργία και την ασφάλεια της περιοχής. Ιδιώτες και επιχειρήσεις δεν θα μπορούν προσωρινά να προμηθεύονται καύσιμα, ενώ οι αρχές δεν διευκρίνισαν πότε θα αρθούν οι περιορισμοί.

Η Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014, αντιμετωπίζει εδώ και μήνες προβλήματα στον εφοδιασμό, ωστόσο πρόκειται για το αυστηρότερο μέτρο που έχει ληφθεί μέχρι σήμερα στον τομέα των καυσίμων.

Η απόφαση ακολουθεί νέα ουκρανικά πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Αξιόνοφ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 28 τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στην πόλη Κερτς.

Ζελένσκι: «Δίκαιη απάντηση» τα πλήγματα στην Κριμαία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τα πλήγματα «δίκαιη απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων και υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης εγκαταστάσεις μεταφοράς πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Κίεβο, στόχος των επιχειρήσεων είναι η αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής μέσω επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές.

Τα τελευταία χρόνια η Ουκρανία έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς, αποκτώντας τη δυνατότητα να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια και στις κατεχόμενες περιοχές.

Η στρατηγική του Κιέβου επικεντρώνεται ολοένα περισσότερο σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με την παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων, καθώς θεωρεί ότι η πίεση στις ενεργειακές υποδομές μπορεί να επηρεάσει τόσο τη χρηματοδότηση του πολέμου όσο και τη λειτουργία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι εκτός από τις εγκαταστάσεις στην Κριμαία και την περιφέρεια Κρασνοντάρ, επλήγησαν επίσης στρατιωτικές υποδομές και συστήματα ραντάρ. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ρωσία για νέες επιθέσεις που, σύμφωνα με το Κίεβο, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 30, ανάμεσά τους και παιδιά.

Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές της δυνάμεις κατέρριψαν 239 ουκρανικά drones μέσα σε μία νύχτα.

Η Κριμαία παραμένει κομβικής σημασίας για τη Ρωσία, τόσο ως στρατιωτική βάση για επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας όσο και ως βασικός κόμβος ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στο νότιο μέτωπο. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται συστηματικά στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων.

Παράλληλα, η χερσόνησος αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό για Ρώσους πολίτες, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν τις τελευταίες ημέρες αναφορές για δυσκολίες στην προμήθεια καυσίμων και αυξημένες ουρές σε πρατήρια.

Οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ οι προσπάθειες για επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων και επίτευξη εκεχειρίας παραμένουν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από Politico

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