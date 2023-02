Η Κόρτνεϊ Κοξ έχει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας- Άνιστον και Κούντροου δίπλα της στην τελετή

Η Κόρτνεϊ Κοξ έλαβε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ, με τις συμπρωταγωνίστριες και φίλες της από τα «Φιλαράκια» Τζένιφερ Άνιστον και Λίζα Κούντροου να είναι στο πλευρό της.

«Η φιλία με την Κόρτνεϊ σημαίνει ότι είσαι οικογένεια με την Κόρτνεϊ και είναι υπεύθυνη για όλη αυτή την σχέση από την αρχή της» είπε η Τζένιφερ Άνιστον μιλώντας στην τελετή.

«Όταν την πρωτοσυναντήσαμε ήταν αμέσως ζεστή, οικεία, ενδιαφερόταν για τα πάντα που είχαν να κάνουν με σένα και ξέρετε πάντα αισθανόμουν ένα άγχος να την συναντήσω επειδή ήμουν τεράστια φαν της», πρόσθεσε.

Η Λίζα Κούντροου είπε ότι η Κόρτνεϊ Κοξ ήταν εκείνη που «πραγματικά μας έκανε να γίνουμε ένα από τα πιο οικεία και γεμάτα αγάπη καστ στην ιστορία της τηλεόρασης».

Η Κόρτνεϊ Κοξ είχε πει σε συνέντευξή της στο Variety, ότι τα «Φιλαράκια μου δίδαξαν τη σημασία της συντροφικότητας».

»Και απλά μας έμαθε (η σειρά) να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον όπως λέει και το τραγούδι των τίτλων I' ll be there for you (Θα είμαι εκεί για σένα)».

Στιγμιότυπο με τις τρεις τους κατά τη διάρκεια της τελετής ανάρτησε η Τζένιφερ Άνιστον στον λογαριασμό της στο Instagram ανεβάζοντας και μία φωτογραφία throwback από τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς.

«Είμαστε πολύ υπερήφανες για το κορίτσι μας σήμερα. Αγαπώ αυτές γυναίκες, ειλικρινά με όλη την καρδιά και την ψυχή μου. Η Λίζα Κούντροου και εγώ πετούσαμε στα σύννεφα που μπορέσαμε να γιορτάσουμε εκείνη και τα απίστευτα επιτεύγματά της».