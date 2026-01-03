Η Κολομβία στέλνει ένοπλες δυνάμεις στα σύνορα με τη Βενεζουέλα εν μέσω ανησυχιών για εισροή προσφύγων

Η Κολομβία κινητοποίησε τις ένοπλες δυνάμεις της μετά τα αμερικανικά πλήγματα στη γειτονική Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι η Κολομβία ανησυχεί για ενδεχόμενη φυγή προσφύγων μετά τις επιθέσεις.

Ο Πέτρο ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι η κυβέρνησή του πραγματοποίησε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, κατά την οποία αποφασίστηκε η αποστολή δυνάμεων στα σύνορα ενόψει μιας πιθανής «μαζικής εισροής» ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη Βενεζουέλα.

Παράλληλα, κάλεσε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Πέτρο δήλωσε: «Η κυβέρνηση της Κολομβίας απορρίπτει την επιθετικότητα κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και της Λατινικής Αμερικής». Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν «συλλάβει» τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, και ότι τους μετέφεραν εκτός χώρας μετά από νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές.

Εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα Καράκας πριν από την αυγή του Σαββάτου, με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών στόχων.

Η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε στη κρατική τηλεόραση ότι η τύχη του προέδρου και της συζύγου του είναι άγνωστη και ζήτησε από τον Τραμπ αποδείξεις ότι είναι ζωντανοί.

Οι αντιδράσεις των χωρών

Ο πρόεδρος της Κούβας χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά της Βενεζουέλας «εγκληματικές» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει δυναμικά.

Η Κούβα διατηρεί εδώ και δεκαετίες τεταμένες σχέσεις με τις ΗΠΑ, που ανάγονται στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, ενώ σήμερα τελεί υπό αμερικανικό οικονομικό εμπάργκο. Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ευθύνονται για «κρατική τρομοκρατία εναντίον του λαού της Βενεζουέλας».

Τις αντιρρήσεις τους εξέφρασαν επίσης η Ρωσία και το Ιράν. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους».

Η γειτονική κυβέρνηση της Γουιάνας δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση, η οποία προκαλεί «σοβαρή ανησυχία» για ολόκληρη την περιοχή.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε: «Η ελευθερία προχωρά! Ζήτω η ελευθερία!».

Η κυβέρνηση της Ισπανίας προσφέρθηκε να μεσολαβήσει μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, με το υπουργείο Εξωτερικών να καλεί σε αποκλιμάκωση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος ανέφερε: «Η Ισπανία καλεί σε αποκλιμάκωση και μετριοπάθεια, καθώς και σε ενέργειες σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Ισπανία είναι έτοιμη να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την επίτευξη μιας ειρηνικής και διαπραγματευμένης λύσης της τρέχουσας κρίσης».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι η Ιταλία παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται συνεχώς.

Την ίδια ώρα, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ομάδα διαχείρισης κρίσεων επρόκειτο να συνεδριάσει αργότερα το Σάββατο. Σύμφωνα με γραπτή ενημέρωση που είδε το Reuters, η Γερμανία βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την πρεσβεία της στο Καράκας.

Κάγια Κάλας: «Καλούμε σε αυτοσυγκράτηση»

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, προσχώρησε στις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Κάλας δήλωσε ότι είχε συνομιλήσει με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και με τον πρεσβευτή της ΕΕ στη Βενεζουέλα.

«Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Μαδούρο στερείται νομιμοποίησης και έχει υπερασπιστεί μια ειρηνική μετάβαση. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει να γίνονται σεβαστές. Καλούμε σε αυτοσυγκράτηση», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Guardian