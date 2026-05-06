Η Κίνα ζητά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατόν»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Wang Yi, κάλεσε να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό», κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Ιρανό ομόλογό του.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο Πεκίνο την Τετάρτη, στο πρώτο ταξίδι του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στην Κίνα από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ο Wang Yi δήλωσε επίσης στον Αραγτσί ότι η επίτευξη μιας εκεχειρίας που έχει διάρκεια αποτελεί «επείγουσα προτεραιότητα», τονίζοντας πως είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ακόμη ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης.

Σύνοδος Τραμπ - Σι στον ορίζοντα

Η συνάντηση πραγματοποιείται μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία αναμένεται να συζητηθούν ο πόλεμος με το Ιράν και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Η Κίνα πιστεύει ότι η επίτευξη μιας συνολικής εκεχειρίας αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα, ενώ η επανέναρξη των εχθροπραξιών θα ήταν ακόμη πιο ανεπιθύμητη», δήλωσε ο Wang Yi, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Wang Yi υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα ανησυχεί έντονα για την αποκατάσταση της ασφαλούς και ομαλής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Η διεθνής κοινότητα συμμερίζεται την ανησυχία για την αποκατάσταση της φυσιολογικής και ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών και η Κίνα ελπίζει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατό στο ισχυρό αυτό κάλεσμα», ανέφερε.

Η στάση του Πεκίνου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Το Πεκίνο, το οποίο επιχειρεί να διαμεσολαβήσει αποφεύγοντας παράλληλα την άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση, έχει επανειλημμένα καλέσει τις ΗΠΑ και το Ιράν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων - θέση που ο Wang επανέλαβε και την Τετάρτη.

Παράλληλα, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα, ο Wang σημείωσε ότι η Κίνα εκτιμά τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Από την πλευρά του, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ιράν θα γίνει ακόμη ισχυρότερη.

Τόσο ο Τραμπ όσο και Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αποδώσει στο Πεκίνο σημαντικό ρόλο στην αποδοχή από τις δύο πλευρές μιας εκεχειρίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν τον Απρίλιο.

Από την έναρξη του πολέμου, τα Στενά του Ορμούζ έχουν καταστεί σε μεγάλο βαθμό αδιάβατα λόγω αποκλεισμών που επέβαλαν τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ.

Το Πεκίνο έχει χαρακτηρίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών ως «ανεύθυνο και επικίνδυνο», προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να «υπονομεύσει την ήδη εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας».

Η ενεργειακή εξάρτηση της Κίνας από το Ιράν

Η Κίνα αποτελεί σημαντικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Το 2025 εισήγαγε 1,38 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως από το Ιράν - ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 12% των συνολικών κινεζικών εισαγωγών αργού πετρελαίου.

Παρά αυτή την εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα από τον Λευκό Οίκο ότι ο Σι Τζινπίνγκ υπήρξε «πολύ σεβαστικός».

Η επερχόμενη συνάντηση των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αναβλήθηκε μετά τις εκτεταμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αν τελικά πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, θα είναι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια.

Με πληροφορίες από BBC