Η Κίνα θα στείλει μεγάλα πάντα στην Ατλάντα

Η Ατλάντα, των ΗΠΑ, πρόκειται να φιλοξενήσει και πάλι τεράστια πάντα.

Η Κίνα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα στείλει δύο μεγάλα πάντα στο Ζωολογικό Κήπο της Ατλάντα στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των πρόσφατων προσπαθειών του Πεκίνου για «διπλωματία των πάντα», παρά τις εντάσεις με την Ουάσινγκτον, και λιγότερο από ένα μήνα πριν από την πολυαναμενόμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Η Κινεζική Ένωση για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το αρσενικό πάντα Πινγκ Πινγκ και το θηλυκό πάντα Φου Σουάνγκ, από το Κέντρο Έρευνας για την Αναπαραγωγή Γιγαντιαίων Πάντα στο Τσενγκντού, θα δρομολογήσουν μια δεκαετή συνεργασία για τη διατήρηση του είδους, στο πλαίσιο συμφωνίας που υπέγραψε με τον ζωολογικό κήπο πέρυσι.

Η ένωση δεν διευκρίνισε την ημερομηνία αναχώρησής τους, αλλά ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά προχωρά ενεργά σε αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων προπαρασκευαστικών εργασιών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο άνετο και ασφαλές περιβάλλον για το ζευγάρι. Εν τω μεταξύ, Κινέζοι εμπειρογνώμονες παρέχουν τεχνική καθοδήγηση για τις αναβαθμίσεις, ανέφερε.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα στα μέσα Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να συζητήσει διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Το ταξίδι των πάντα στις ΗΠΑ

Ο ζωολογικός κήπος της Ατλάντα δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη ότι είναι ευτυχής και τιμάται που του εμπιστεύτηκαν τη φροντίδα των πάντα και τη συνεργασία με την ένωση.

«Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τον Πινγκ Πινγκ και την Φου Σουάνγκ και να καλωσορίσουμε τα μέλη, τους επισκέπτες, την πόλη και την κοινότητά μας πίσω στο θαύμα και τη χαρά των γιγαντιαίων πάντα», δήλωσε ο πρόεδρος του ζωολογικού κήπου, Ρέιμοντ Μπ. Κινγκ.

Σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο, κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ του ζωολογικού κήπου και της Κίνας, η οποία έληξε το 2024, τα πάντα Λουν Λουν και Γιανγκ Γιανγκ γέννησαν επτά μικρά. Η Λουν Λουν και ο Γιανγκ Γιανγκ και τα δύο μικρότερα μικρά τους έφυγαν από την Ατλάντα με προορισμό την Κίνα τον Οκτώβριο του 2024, όπου διαμένουν και τα υπόλοιπα μικρά τους, ανέφερε ο ζωολογικός κήπος.

Το πρόγραμμα δανεισμού μεγάλων πάντα της Κίνας είναι από καιρό γνωστό ως εργαλείο της διπλωματίας «ήπιας δύναμης» του Πεκίνου, αλλά η σημασία του για τη διατήρηση του είδους θα μπορούσε να αποτελεί σημαντικό λόγο για τον οποίο το Πεκίνο ανανεώνει τη συνεργασία του με ζωολογικούς κήπους των ΗΠΑ σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι κατά τα άλλα τεταμένες.

Η ένωση δήλωσε την Παρασκευή ότι ο νέος γύρος συνεργασίας θα βοηθήσει την Κίνα και τις ΗΠΑ να επιτύχουν περισσότερα αποτελέσματα σε τομείς που κυμαίνονται από την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών έως τις επιστημονικές ανταλλαγές.

Τα γιγαντιαία πάντα αποτελούν από καιρό σύμβολο της φιλίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, από τότε που το Πεκίνο δώρισε ένα ζευγάρι πάντα στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Ουάσιγκτον το 1972.

Το 2024, ο Εθνικός Ζωολογικός Κήπος της Ουάσιγκτον και ο Ζωολογικός Κήπος του Σαν Ντιέγκο έλαβαν επίσης πάντα από την Κίνα.

Με πληροφορίες από NBC News