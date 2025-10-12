Η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ για αντίποινα μετά την απειλή του Τραμπ για δασμούς 100%

To Πεκίνο ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υποχωρήσει από την απειλή του να επιβάλει δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για την όξυνση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ την Παρασκευή ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ, μαζί με νέους ελέγχους σε κρίσιμο λογισμικό, μέχρι την 1η Νοεμβρίου.

«Οι εκ προθέσεως απειλές υψηλών δασμών δεν είναι ο σωστός τρόπος για να συνεργαστείς με την Κίνα», δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua. «Η θέση της Κίνας στον εμπορικό πόλεμο είναι σταθερή. Δεν τον επιθυμούμε, αλλά δεν τον φοβόμαστε. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμείνουν στον λάθος δρόμο, η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ταρακούνησε τις χρηματοπιστωτικές αγορές την Παρασκευή, όταν κατηγόρησε την Κίνα για «πολύ εχθρικές» κινήσεις, περιορίζοντας τις εξαγωγές σπάνιων γαιών που χρειάζεται η αμερικανική βιομηχανία.

Αυτό προκάλεσε ισχυρές πτώσεις στη Wall Street, με περίπου 2 τρισ. δολάρια να εξαφανίζονται από την αξία των αμερικανικών μετοχών.

Η Κίνα επέμεινε την Κυριακή ότι οι τελευταίοι έλεγχοι στις εξαγωγές σπάνιων γαιών όπως holmium, erbium, thulium, europium και ytterbium ήταν νόμιμοι.

«Οι έλεγχοι εξαγωγών της Κίνας δεν είναι απαγορεύσεις εξαγωγών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου. «Όλες οι αιτήσεις για νόμιμες εξαγωγές για πολιτική χρήση μπορούν να εγκριθούν, ώστε οι σχετικές επιχειρήσεις να μην έχουν λόγο ανησυχίας».

Τα μέτρα εισήχθησαν μετά την προσθήκη αρκετών κινεζικών εταιρειών στη λίστα ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο καταστολής της χρήσης ξένων θυγατρικών για να παρακαμφθούν οι περιορισμοί εξαγωγών σε εξοπλισμό παραγωγής μικροτσίπ και άλλα προϊόντα και τεχνολογίες.

Ο δείκτης μετοχών FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησε περίπου 1% την Παρασκευή, καθώς η απειλή του Τραμπ προκάλεσε αργό ξεπούλημα.

Το Bitcoin, που είχε υποχωρήσει κατά 8% μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, αυξήθηκε κατά 1,5% την Κυριακή, μετά την αποχή της Κίνας από αντίποινα.

Η απειλή δασμών του Τραμπ ήταν «μια μάλλον ανεπιθύμητη εξέλιξη για τις χρηματοπιστωτικές αγορές», καθώς οι επενδυτές είχαν σε μεγάλο βαθμό αφήσει πίσω τους το θέμα εμπορίου και δασμών, δήλωσε ο Michael Brown, ανώτερος στρατηγικός ερευνητής στη χρηματιστηριακή εταιρεία Pepperstone.

«Κυρίως, το ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν όλοι είναι αν αυτή είναι μια αξιόπιστη απειλή, που η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να υλοποιήσει, ή αν πρόκειται για ένα ακόμα παράδειγμα της στρατηγικής ‘κλιμάκωση για αποκλιμάκωση’ που ο Τραμπ χρησιμοποιούσε τόσο συχνά νωρίτερα μέσα στο έτος.

Μια στρατηγική όπου απειλούνται υπερβολικοί και παράλογοι δασμοί, με σκοπό να εστιάσουν οι αντίπαλοι, να εξασφαλίσουν παραχωρήσεις και τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία πιο γρήγορα από ό,τι θα ήταν διαφορετικά δυνατόν».

Με πληροφορίες από Guardian