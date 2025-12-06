Η Κίνα προειδοποιεί τα διεθνή ΜΜΕ για τη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ: «Μην διαδίδετε συκοφαντίες»

Το γραφείο εθνικής ασφάλειας της Κίνας στο Χονγκ Κονγκ προειδοποίησε το Σάββατο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να μην διαδίδουν «ψευδείς πληροφορίες» ή να «συκοφαντούν» τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη χειρότερη πυρκαγιά που έχει πλήξει την πόλη τα τελευταία 80 χρόνια.

To Γραφείο για την Προστασία της Εθνικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι κάλεσε έναν αριθμό μη προσδιορισμένων ξένων μέσων ενημέρωσης, επικρίνοντας την κάλυψη της πυρκαγιάς που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 159 άτομα στο πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court.

«Ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης έχουν πρόσφατα δημοσιεύσει αναφορές για το Χονγκ Κονγκ αγνοώντας τα γεγονότα, διαδίδοντας ψευδείς πληροφορίες, παραποιώντας και δυσφημίζοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ανακούφιση των θυμάτων της καταστροφής και την αντιμετώπιση των συνεπειών της, επιτιθέμενα και παρεμβαίνοντας στις εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου, προκαλώντας κοινωνική διαίρεση και αντιπαράθεση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το γραφείο ενημερώνει, ότι συγκάλεσε τη συνάντηση σύμφωνα με τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας που επέβαλε το Πεκίνο στην πρώην βρετανική αποικία το 2020 μετά από μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας. Ο νόμος ορίζει ότι το γραφείο μπορεί να «λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της διαχείρισης» ξένων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτορείων ειδήσεων.

Με πληροφορίες από Reuters