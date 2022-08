Η Κίνα λογόκρινε το φινάλε των «Minions» και άλλαξε τον Gru από κακό σε καλό

Οι θεατές στην Κίνα για το prequel του Despicable Me, «Minions: The Rise of Gru», βρέθηκαν προ εκπλήξεως μετά την αλλαγή του φινάλε, ώστε ο Gru, ο βασικός κακός του κινηματογραφικού franchise της Illumination, να μετατραπεί σε καλό άνθρωπο.

Η κινεζική έκδοση της ταινίας κινουμένων σχεδίων έχει μια σειρά από post-credit σκηνές στις οποίες διάφοροι υπότιτλοι λένε ότι ο Gru «τελικά έγινε ένας από τους καλούς», που αφοσιώθηκε «στο να μεγαλώσει την οικογένειά του».

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι θεατές μαθαίνουν πώς ο Gru ξεγέλασε την αστυνομία και έμαθε να νικά τους εχθρούς του για να γίνει ο απόλυτος κακός.

Άλλες post-credit σκηνές δείχνουν επίσης τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον μέντορα του Gru, Wild Knuckles.

Στην κινεζική διασκευή, όμως, η αστυνομία δεν εξαπατάται και συλλαμβάνει τον Knuckles, ο οποίος αργότερα φυλακίζεται για δύο δεκαετίες για τα εγκλήματά του. Ενώ ο Knuckles βρίσκεται στη φυλακή, βρίσκει ένα νέο πάθος στο τραγούδι και το χορό.

Το κινεζικό κοινό κατέκλυσε το Weibo, την έκδοση του Twitter της χώρας, με σχόλια όπου εκφράζει την απογοήτευσή του για την αλλαγή του φινάλε, σύμφωνα με την Daily Mail.

Δεδομένου ότι το «Minions» διαδραματίζεται πριν από τη σειρά «Despicable Me», ο Gru δεν υποτίθεται ότι είναι ο ήρωας.

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα αλλάζει το φινάλε μιας ταινίας για λόγους κυβερνητικής λογοκρισίας.

Πέρυσι, προκάλεσε αντιδράσεις επειδή είχε επεξεργαστεί το φινάλε του «Fight Club» του 1999. Αντί οι πρωταγωνιστές Μπραντ Πιτ και Έντουαρντ Νόρτον να εκτελέσουν με επιτυχία το Project Mayhem και να βομβαρδίσουν το Λος Άντζελες, το φινάλε αντικαταστάθηκε με μια παράγραφο που αναφέρει ότι οι αρχές έσωσαν την κατάσταση.

Και νωρίτερα φέτος, η ταινία «Spiderman: No Way Home» και η μητρική της εταιρεία Sony δέχθηκαν αίτημα από την κινεζική κυβέρνηση, η οποία απαιτούσε να διαγραφεί το Άγαλμα της Ελευθερίας από το τέλος της ταινίας. Η Sony απέρριψε το αίτημα.

Όσο για την ταινία «Minions: The Rise of Gru», έχει γίνει επίσης αντικείμενο διαμάχης ξανά, αφού τον Ιούνιο, όταν η έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους, η μόδα Gentleminions κατέλαβε το TikTok, με εφήβους να ντύνονται με κοστούμια και να μεταφέρουν μπανάνες - μια αναφορά στο αγαπημένο φαγητό των Minion - στις αίθουσες.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο trend προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, με τα σινεμά να κατηγορούν τους εφήβους ότι δημιουργούσαν χάος κατά τη διάρκεια της ταινίας κάνοντας θόρυβο και πετώντας πράγματα.