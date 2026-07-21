Η Κίνα κατασκεύασε το πρώτο κέντρο προσομοίωσης τυφώνων στον κόσμο

Εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης των πολιτών ενόψει φυσικών καταστροφών εισάγει η Κίνα, καθώς η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα ολοένα και πιο συχνά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στην πόλη Χανγκζού, στην Κίνα, λειτουργεί το πρώτο κέντρο προσομοίωσης τυφώνων στον κόσμο, όπου οι συμμετέχοντες βιώνουν συνθήκες ακραίας κακοκαιρίας με ανέμους που φτάνουν τα 165 χιλιόμετρα την ώρα, καταρρακτώδη βροχή και ξαφνικές πλημμύρες.

Οι τυφώνες αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους τύπους τροπικών κυκλώνων και σχηματίζονται στον βορειοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Κάθε χρόνο πλήττουν χώρες της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και μεγάλες καταστροφές σε υποδομές. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ισχυρότερων και πιο καταστροφικών καταιγίδων.

A disaster training center in Hangzhou offers typhoon and flood simulations to help participants prepare for increasingly frequent extreme weather events in China https://t.co/ITW05ZzqAf pic.twitter.com/26d6F5TCA6 — Reuters (@Reuters) July 20, 2026

Πώς λειτουργεί το κέντρο προσομοίωσης τυφώνων στην Κίνα

Ένας από τους ανθρώπους που δοκίμασαν την εμπειρία στην Κίνα ήταν ο 34χρονος Χουάνγκ Ζεν, ιδιοκτήτης καφέ, ο οποίος έκλεισε το κατάστημά του για μία ημέρα προκειμένου να συμμετάσχει στην εκπαίδευση.

«Τα τελευταία δύο χρόνια ο καιρός έχει γίνει ολοένα και πιο απρόβλεπτος», δήλωσε στο Reuters. «Μια εμπειρία σαν κι αυτή μάς βοηθά να καταλάβουμε πώς είναι πραγματικά οι διαφορετικοί τύποι φυσικών καταστροφών και αυξάνει την επίγνωσή μας για το πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε».

Το Κέντρο Προσομοίωσης Φυσικών Καταστροφών Lvxing, το οποίο άνοιξε τις πύλες του τον Μάιο του 2025, χρεώνει 1.599 γιουάν (περίπου 205 ευρώ) για μία ημέρα εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες φορούν στολές νεοπρενίου, κράνη και προστατευτικό εξοπλισμό, ενώ εκπαιδευτές παρακολουθούν κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Ως προς τη διαδικασία, στον χώρο προσομοιώνονται συνθήκες που δύσκολα θα μπορούσε να ζήσει κανείς με ασφάλεια στην πραγματικότητα. Ειδικά μηχανήματα δημιουργούν ανέμους ταχύτητας έως και 165 χιλιομέτρων την ώρα, συνοδευόμενους από έντονη βροχόπτωση, ώστε οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τη δύναμη ενός τυφώνα.

Σε άλλη εγκατάσταση, περίπου 900 τόνοι νερού απελευθερώνονται για να αναπαραστήσουν μια ξαφνική ορεινή πλημμύρα, ενώ σε έναν τεχνητό αστικό χώρο οι συμμετέχοντες καλούνται να κινηθούν μέσα σε περίπου 400 τόνους νερού, το οποίο σε ορισμένα σημεία φτάνει μέχρι τους μηρούς και σε άλλα μέχρι τους ώμους.

JUST IN: People in China are paying $235 to experience simulated typhoons & flash floods, with 103 mph winds & torrential rain. — Polymarket (@Polymarket) July 20, 2026

Η Κίνα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή

Κατά τους ειδικούς, η εκπαίδευση «βγάζει» λογική, δεδομένου ότι η Κίνα γίνεται ολοένα και πιο ευάλωτη στα ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, το φετινό καλοκαίρι επηρεάζεται από το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες θερμοκρασίες και να ευνοήσει την ανάπτυξη ισχυρότερων τυφώνων.

Το Εθνικό Κλιματικό Κέντρο της Κίνας εκτιμά ότι μόνο μέσα στον Ιούλιο θα σχηματιστούν έως και έξι τυφώνες στον βορειοδυτικό Ειρηνικό και τη Νότια Σινική Θάλασσα, σημαντικά περισσότεροι από τον μέσο όρο των 3,8. Ένας από αυτούς ήταν ο τυφώνας Bavi, ο οποίος προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες και ανάγκασε εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Ο τυφώνας Bavi έπληξε την περιοχή πριν από λίγες ημέρες και έκανε τον κόσμο να συνειδητοποιήσει ότι οι κίνδυνοι από αυτού του είδους τα φαινόμενα είναι πολύ μεγαλύτεροι απ' όσο πιστεύαμε», είπε ο 44χρονος ελεύθερος επαγγελματίας Ου Ζιτζιάν, ο οποίος ταξίδεψε από τη Σαγκάη για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι έχουν περάσει από το κέντρο. Ο επικεφαλής εκπαιδευτής, Γουάνγκ Κουανγκχάν, δήλωσε ότι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια σχεδιάζεται η δημιουργία ακόμη πέντε αντίστοιχων κέντρων στην Κίνα, όπου θα προσομοιώνονται και άλλες φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές και σεισμοί.

Παρά την εντυπωσιακή τεχνολογία των προσομοιώσεων, ο ίδιος επιμένει ότι η σημαντικότερη συμβουλή για την επιβίωση σε έναν τυφώνα παραμένει εξαιρετικά απλή.

«Αν με ρωτάτε, η πιο σημαντική δεξιότητα επιβίωσης κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα είναι να μην βγαίνετε έξω. Μείνετε μέσα στο σπίτι και προστατεύστε τον εαυτό σας», λέει χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Reuters

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