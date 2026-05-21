Η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις «απειλές» κατά της Κούβας μετά τη δίωξη Κάστρο

Η Κίνα κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν «απειλές» και «καταναγκασμό» απέναντι στην Κούβα, μετά την απόφαση της αμερικανικής δικαιοσύνης να απαγγείλει κατηγορίες για ανθρωποκτονία σε βάρος του πρώην προέδρου της χώρας, Ραούλ Κάστρο.

Το Πεκίνο παρενέβη δημόσια στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Αβάνα, με τον εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «σταματήσουν να απειλούν με χρήση βίας σε κάθε ευκαιρία» και να πάψουν να χρησιμοποιούν «κυρώσεις και δικαστικούς μηχανισμούς ως εργαλεία πίεσης απέναντι στην Κούβα».

Οι κατηγορίες σε βάρος του 94χρονου Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο μικρών αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996, περιστατικό στο οποίο σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους τρεις Αμερικανοί πολίτες. Την περίοδο εκείνη ο Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε εγκρίνει τη χρήση «αποφασιστικής και θανατηφόρας βίας» εναντίον των αεροσκαφών.

Η υπόθεση αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα και ιστορικά φορτισμένα επεισόδια στις σχέσεις ΗΠΑ–Κούβας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Η οργάνωση Brothers to the Rescue είχε δημιουργηθεί από Κουβανούς εξόριστους στο Μαϊάμι και πραγματοποιούσε πτήσεις πάνω από τα Στενά της Φλόριντα αναζητώντας μετανάστες που προσπαθούσαν να διαφύγουν από την Κούβα με αυτοσχέδιες βάρκες.

Η κουβανική κυβέρνηση απέρριψε τις κατηγορίες, με τον πρόεδρο της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ να χαρακτηρίζει την υπόθεση «πολιτικό ελιγμό χωρίς καμία νομική βάση». Η Αβάνα υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι τα αεροσκάφη είχαν παραβιάσει επανειλημμένα τον κουβανικό εναέριο χώρο και ότι η κατάρριψή τους συνδέθηκε με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η νέα ένταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ αυξάνει σημαντικά την πίεση προς την Κούβα. Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε νέες κυρώσεις σε βάρος της χώρας, ενώ έχουν περιορίσει και τις εξαγωγές πετρελαίου προς το νησί, κίνηση που έχει επιδεινώσει τις ελλείψεις καυσίμων και τις διακοπές ρεύματος.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει κυρώσεις σε αξιωματούχους των τομέων ενέργειας, άμυνας, οικονομίας και ασφάλειας της Κούβας, καθώς και σε πρόσωπα που η Ουάσινγκτον κατηγορεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή υπεξαίρεση δημόσιων πόρων.

Ο Τραμπ έχει επίσης εντείνει τη ρητορική του απέναντι στην κουβανική κυβέρνηση μετά τη σύλληψη και μεταφορά στις ΗΠΑ του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, προκειμένου να δικαστεί για υποθέσεις που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και «ναρκοτρομοκρατία». Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Κούβα είναι «έτοιμη να καταρρεύσει».

Η Κίνα, ένας από τους στενότερους συμμάχους της Κούβας, δήλωσε ότι «στηρίζει σταθερά» την Αβάνα απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Κούβας στην κινεζική πρωτοβουλία Belt and Road το 2018, μέσω της οποίας χρηματοδοτήθηκαν σημαντικά έργα υποδομών στο νησί.

Με πληροφορίες από BBC