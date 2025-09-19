Η Κίνα χαρακτηρίζει τη συμφωνία για το TikTok ως νίκη - Τι κερδίζουν από αυτήν;

Η συμφωνία για το TikTok, που αναμενόταν με ανυπομονησία, φαίνεται να πλησιάζει, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Ζινπίνγκ, να συνομιλούν για να συζητήσουν τους όρους της συμφωνίας.

«Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις δύο πλευρές κατέληξαν αυτή την εβδομάδα σε μια συμφωνία, η οποία, σύμφωνα με αναφορές, ενδέχεται να οδηγήσει στην πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok σε έναν όμιλο αμερικανικών επιχειρήσεων.

Αν η συμφωνία προχωρήσει, θα πρόκειται για μια «σπάνια πρόοδο» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας - μια σύμβαση που επιλύει ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τα διεθνή ΜΜΕ για χρόνια.

Ειδικοί εξηγούν στο BBC ποια μπορεί να είναι τα τελικά αποτελέσματα για τους 170 εκατομμύρια χρήστες του TikTok στις ΗΠΑ, αλλά και τι θα κερδίσει η Κίνα από αυτήν τη συμφωνία.

Η Κίνα αποκαλεί τη συμφωνία για το TikTok "win-win"

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την αποκαλούν "win-win" συμφωνία για τις δύο χώρες, ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι "θα ήθελα να το κάνω για τα παιδιά". Ωστόσο, πολλά παραμένουν ασαφή.

Αναφορές υποδεικνύουν ότι οι Αμερικανοί χρήστες θα λάβουν μια νέα, αμερικανική έκδοση της εφαρμογής. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok θα αγοραστούν από έναν όμιλο που περιλαμβάνει τον τεχνολογικό κολοσσό Oracle, καθώς και τις επενδυτικές εταιρείες Andreessen Horowitz και Silver Lake. Το BBC έχει επικοινωνήσει με τις εταιρείες για σχόλια.

Αλλά ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας; Στην καρδιά της διαμάχης βρίσκεται ο αλγόριθμος του TikTok – η "μυστική συνταγή" που προτείνει περιεχόμενο στους χρήστες με βάση τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές τους.

Αυτός ο αλγόριθμος είναι κρίσιμος, καθώς είναι αυτός που οδηγεί τη δημοτικότητα και την έλξη της εφαρμογής. Άλλες εταιρείες έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν κάτι παρόμοιο – το Instagram έχει τα Reels, το YouTube τα Shorts – αλλά δεν είναι το ίδιο, όπως ανέφερε πρώην στέλεχος της Snapchat και Viber που μίλησε στο BBC υπό την προϋπόθεση ανωνυμίας. «Συνήθως, εκείνος που εισάγει την τεχνολογία ξέρει πώς να τη χειριστεί καλύτερα», εξήγησε.

Η Κίνα υποχωρεί για τον αλγόριθμο

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του TikTok, ByteDance, αρνήθηκε φυσικά να παραχωρήσει τον πολύτιμο αλγόριθμο, με την κινεζική κυβέρνηση να στηρίζει την εταιρεία.

Ωστόσο, σε μια ανατροπή που κανείς δεν περίμενε, ο κορυφαίος ρυθμιστής κυβερνοασφάλειας της Κίνας σήμανε ότι το Πεκίνο μπορεί να επιτρέψει στην ByteDance να αδειοδοτήσει τον αλγόριθμο και άλλες πνευματικές ιδιοκτησίες σε έναν αμερικανικό ιδιοκτήτη της εφαρμογής. Ωστόσο, δεν θα παραχωρηθούν πλήρως.

Πρόκειται για μια σημαντική απομάκρυνση από τη σκληρή στάση της Κίνας όσον αφορά τον αλγόριθμο. Παρόλα αυτά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η αμερικανική έκδοση της εφαρμογής να λειτουργήσει σε μια "εκδοχή μειωμένης δυνατότητας" του λογισμικού της, δήλωσε η ειδικός υπολογιστών Κόκιλ Τζάιντκα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

Ακόμα και η περιορισμένη πρόσβαση μπορεί να αποκαλύψει πώς η τεχνολογία οδηγεί τη συμμετοχή, τη διαχείριση περιεχομένου και την στόχευση διαφημίσεων – όλα τα στοιχεία που κάνουν την εφαρμογή τόσο κερδοφόρα.

«Δεν έχει απλώς επιχειρηματική λογική για την ByteDance να παραδώσει το πιο πολύτιμο περιουσιακό της στοιχείο όταν μια ελαφριά εκδοχή μπορεί να διατηρήσει την εφαρμογή λειτουργική χωρίς να αποκαλύψει το πλεονέκτημά της», πρόσθεσε η Τζάιντκα.

Πολιτικές και εμπορικές επιπτώσεις

Η εμπειρία του χρήστη ενδέχεται να παραμείνει η ίδια, με "κινέζικα χαρακτηριστικά", σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας των ΗΠΑ.

Τα "κινέζικα χαρακτηριστικά" ενδέχεται, όμως, να αποτελούν το πρόβλημα, καθώς αυτή η φράση χρησιμοποιείται συχνά από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα για να διαφοροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας του.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, ανησυχούν εδώ και καιρό για το ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του TikTok και την επιρροή που ασκεί η εφαρμογή στους χρήστες των ΗΠΑ.

Αυτές οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια οδήγησαν σε νομοθεσία που υπέγραψε ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πέρυσι, απαιτώντας από το TikTok να παραχωρήσει τον έλεγχο των αμερικανικών δραστηριοτήτων του ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση.

Ωστόσο, η συμφωνία πρέπει να ικανοποιήσει τους Αμερικανούς νομοθέτες και να καθησυχάσει τις ανησυχίες που πυροδότησαν την αρχική διαμάχη. Το Κογκρέσο αναμένεται να εγκρίνει οποιαδήποτε συμφωνία, και ήδη υπάρχουν πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος.

Η Κίνα κερδίζει χρόνο και στρατηγικό πλεονέκτημα

Η Κίνα φαίνεται να κερδίζει χρόνο και στρατηγικό πλεονέκτημα μέσω αυτής της συμφωνίας. Η συμφωνία για το TikTok δημιουργεί ένα πρότυπο ("TikTok Template") για άλλες κινεζικές εταιρείες να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία τους στις ΗΠΑ μέσω αδειοδότησης και επενδύσεων.

Η Κίνα μπορεί να προβάλει τη συμφωνία ως νίκη, εξάγοντας τεχνολογία "με τους όρους της", ενώ το TikTok παραμένει στην αγορά των ΗΠΑ. Η μη παραχώρηση του αλγορίθμου διατηρεί τη στρατηγική υπεροχή για τη ByteDance, ενώ η συμφωνία ενδέχεται να επηρεάσει και τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από BBC